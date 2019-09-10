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旧金山国际机场关键跑道关闭 影响近500航班

2019年09月10日15:02  来源：人民网-国际频道
 
旧金山国际机场跑道维修区域。
旧金山国际机场跑道维修区域。

人民网旧金山9月9日电（邓圩 宫欣）“经历了两次航班取消和一次延误后，我收回之前说的旧金山国际机场（SFO）有多好的话， 真是一团糟！”卡拉·哈布斯特里特在推特上的抱怨迎来了一众同病相怜的网友们的回复。

“感谢SFO，我的航班也被取消了”“提醒我自己，永远不要再在SFO乘坐西南航空，三次延误和取消航班？还有什么悲惨的都一起来吧”“由于SFO维修跑道，我丈夫错过了我的生日晚餐”……

SFO近期宣布在9月7日-27日之间关闭机场中的一条主要跑道进行大约20天的维修，成为了众多旅客们的噩梦。

近500个航班延误或取消

9月9日周一，跑道关闭的第三天，根据FlightAware的数据，当天至少有151架往返SFO的航班被延误，114架在上午9点被取消。

截至周日晚上，SFO发言人道格·雅克尔表示，已有358个航班延误，137个航班被取消。

作为旧金山湾区最大的机场，SFO连接12个美国国内航空公司，直达美国85个城市，为42个国际航空公司提供超过50个国际城市的直飞航班。

虽然SFO提前向航空公司和乘客们发送了提醒，但是关闭跑道带来的的负面影响明显被低估。

SFO值班经理查克·纳维甘特称，航班的延迟和取消的最大原因就是维修跑道，“在维修期间，这种航班延误和取消的情况基本上不会改变”。

SFO在一份声明中表示：“航班延误预计平均为30-45分钟，部分航班最长延误时间约为2小时。”航班跟踪网站Flight Aware的网站统计显示，SFO的入境国际航班平均延迟了近4个小时。

维修涉及三条主要跑道，航班数量减少13%

本次维修的跑道为28L跑道，属于抵港航班的两条主要跑道之一。SFO发言人道格·雅克尔表示：“虽然该项目的重点是28L跑道，但实际工作是在该跑道与另外两条跑道相交的地方进行的，一左一右。”

维修区域涉及到用于起飞航班的1L和1R跑道交叉的区域，这些跑道交叉口是SFO整个跑道系统中行程最密集的区域。2018年，超过68%的航班飞行穿过该区域。

SFO表示，此次维修可能会影响美国国内和国际的航班，其中西海岸的短途行程影响最大，而周三至周五将会是航班延误的高峰时间段。

在跑道维修期间，航空公司已将SFO的航班数量减少13％。

美联航宣布在SFO维修期间，将免除更换航班的费用。美联航发言人柯蒂斯·布拉斯说：“我们已经在跑道关闭期间调整了SFO的航班时刻表，并且已经主动通知了受影响的客户。如果变更无法满足客户的需求，他们可以进行额外的更改和/或免费寻求全额退款。”

作为SFO内第二大航空公司，阿拉斯加航空公司暂未推出费用减免政策，但是据社交媒体报道显示，该航空公司正将部分SFO的航班改飞奥克兰和圣何塞两地的机场，并且为受影响的旅客提供地面交通服务。不过这一点尚未得到该航空公司的证实。

西南航空发布声明，表示他们已经主动取消了11次从SFO起飞的航班，并正在与旅客合作沟通以尽快将他们送到目的地。西南航空还为旅客提供灵活的住宿，允许他们轻松地改变航班，选择到其他北加州的目的地。

中国航班会受一定影响

对于中国到旧金山的航班影响情况，人民网记者采访了中国国际航空公司和中国南方航空公司。

南航北美区域旧金山办事处总经理李伟生表示，机场作业时间是上午9点到下午5点之间，因此南航下午2点15分的这一航班可能会受影响，SFO机场当局反馈会优先保障国际航班。

国航旧金山营业部销售经理刘杨表示，国航旧金山-北京航线为国际航线，目前维持每周十班运行，不会因旧金山机场维修而取消运力。

刘杨同时表示，虽然自9月7日SFO维修跑道以来，国航的航班相对正常，都在可控范围内，但是未来的航班依旧存在延误的可能性，一切情况依据当天机场整体航班状况而定。如果旅客因为此类问题而影响了之后的行程，国航会协助旅客衔接下一班的航班，以及提供免费酒店中转住宿服务。

SFO相关负责人建议任何计划在该期间飞离或抵达SFO的旅客，在制定计划前与所属航空公司联系，核实相关航班的状态，此外，SFO还建议旅客们在此期间预定上午9点之前的早晨航班，因为维修将在9点以后开始进行。

除了影响航班外，SFO发言人道格·雅克尔表示这期间还会影响机场附近的城市交通，预计在Millbrae Avenue和Old Bayshore Highway交叉口的交通量将增加。因为参与施工的卡车需要频繁穿行于该区域，在维修活动最繁忙的阶段，在24小时内估计将有多达600辆卡车。

在这期间，SFO将通过施工旗手和/或机场警察进行交通管制，并且为了加快施工进程，还可能会关闭部分车道。SFO建议在该区域行驶的司机们提前安排好相应的计划，预留出额外拥堵的时间，或者选择其他的路线。

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(责编：燕勐、杨牧)
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