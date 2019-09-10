人民网杜尚别9月10日电（记者 周翰博）当地时间9日上午，塔吉克斯坦罗贡水电站第二台机组建成投产。塔总统拉赫蒙出席投产仪式，并亲自按下启动按钮。
拉赫蒙指出，罗贡水电站采用最先进技术，完全符合国际安全标准。自去年11月首台机组建成投产以来，电站已累计向国家电网输电5.7亿千瓦时。“相信在不久的将来，罗贡水电站不仅能够为塔吉克斯坦居民提供充足的电能，还可以向中亚其他国家出口电力。”
9月9日正值塔国家独立日。拉赫蒙在致辞中表示，罗贡水电站对保障国家能源独立具有重要意义。电站第二台发电机组建成投产是献给独立日最珍贵的礼物。
罗贡水电站位于塔吉克斯坦境内瓦赫什河上游，由6台600兆瓦发电机组组成，设计装机容量3600兆瓦，是目前中亚地区在建的规模最大的水电站。所有发电机组预计将在2024年全部建成投入运行。
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