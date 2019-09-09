挪威战地记者携纪实文学作品《两姐妹》在京举行新书分享

人民网讯 9月6日，挪威战地记者、畅销书作家奥斯娜·塞厄斯塔携本书来到SKPRENDEZ-VOUS书店进行主题为“前往第一现场”的新书分享。挪威驻华大使馆公使衔参赞罗思拓先生参加并致辞。

《两姐妹》作者塞厄斯塔是一名战地记者，她没有错过20世纪90年代以来任何一场战争，持续用镜头和文字持续揭露战争与恐怖袭击给人类带来的苦痛。因深入的报道与精彩的文字获奖无数，被评为欧洲100位最具影响力的女性之一。《两姐妹》挪威语版于2016年出版，荣获挪威文坛久负盛名的布拉哥文学奖。

文化的冲突与融合

《两姐妹》是一个现代悲剧。到底是什么原因致使两个聪慧过人、志向远大，幼年从战乱中逃离的女孩抛开一切重赴战场呢？这是一个家庭故事的放大，更是一个残酷现实的缩影。

据悉，仅在挪威就有90多个家庭的孩子去了叙利亚，如同萨迪克与萨拉一样，很多父母仍在苦苦期盼他们的孩子能够早日回家。在这么多的家庭当中，《两姐妹》这个故事的家庭是唯一一个勇敢地站出来暴露出自己的真实姓名，讲出他们真实情况的家庭。

“文学可以在多文化间架起桥梁”

塞厄斯塔认为文学的力量可以把大家团结在一起的。因为文学是可以使得人们坐在自己的家中就可以了解千里之外与自己完全不一样的人的内心世界和真实故事。

不同的人读《两姐妹》会有不一样的理解，就像作者塞厄斯塔在后记中写道的：“我只在书中讲述了自己的发现，结论由读者自己决定”。

《两姐妹》中集合了不同观察角度，因此它能够让人们进行更深入的开放讨论，这也是塞厄斯塔热爱文学的原因。

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