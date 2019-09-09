王陶：用“蕾丝”演绎西装的美

人民网纽约9月7日电 （记者李晓宏）初秋的纽约是一个时尚的磁场，吸引着世人的目光。
9月7日上午10时许，晴空万里。2020春夏纽约时装周主场秀举办地——曼哈顿的春天工作室（Spring Studios）内，TAORAY WANG 2020春夏新品发布会拉开帷幕。
薄荷绿衣衫配蓝紫色蕾丝斜裙的模特甫一出场，荷叶露珠般的清新让观众眼前一亮。从轻灵飘逸的嫩绿色系到简洁优雅的黑白驼经典，从蕾丝与羊绒的碰撞到蝴蝶结与朋克风的对比，王陶用流动的服饰语言演绎法国女作家柯莱特的成长轨迹，彰显“她智慧”和“她力量”带给世界的美丽。
“时装艺术的魅力在于让人想了解、欣赏它背后的故事。”连续11季登陆纽约时装周的TAORAY WANG品牌，每季的“灵感缪斯”皆源自岁月长河里散发时尚光辉的传奇女性，2020春夏新作也不例外。
“今年初，我在飞机上看了英国传记电影《柯莱特》，立刻被吸引住了，看了三遍。第一遍，感慨于女主角的服装之美，看第二、第三遍时，就被她的性格深深打动了。”王陶追忆创作动因，“曾演过《战争与和平》的凯拉·奈特莉是我特别喜欢的演员之一，她饰演的柯莱特才华横溢、思想前卫、挑战权威、敢作敢为的形象，令人击节赏叹。正如我对香奈尔的欣赏，不仅因为她的设计天分，还因为她对传统的大胆颠覆。那个时代社交圈里的女性都还穿着长裙，香奈尔是第一个把长裤做到女性时装里的设计师——柯莱特的个性与她有相似之处。”
法国女作家柯莱特出生于法国勃艮第地区的乡村，嫁给比她大14岁的出版商，进入巴黎上流社会。她从崇拜依附出版商丈夫到尝试写作、自我意识觉醒、穿男装爱女性、打破传统观念做自己的转变，书写了女性追求个人价值的人生传奇。
“电影里，柯莱特刚出场时穿着非常女性化的荷叶边上衣，随着剧情的发展，最后穿上男性三件套的西装——变化的背后是女性的成长。”这份观察体悟激发了王陶的灵感，她反其道而行之，“每一件时装就是一位演员，我们用演员的流动镜像讲解新一季作品的故事主题：荆棘玫瑰，桀骜芳华。”
“现在女性西装的发展到了需要改良的阶段。‘权力套装’也可以更女性化，更得体而美丽。”TAORAY WANG 2020春夏新作，王陶做了突破性的尝试——抛开传统西服的格纹面料、羊毛面料，改用女性化的蕾丝面料制作“战袍”。
“穿上Taoray Wang的套装，我感觉气场变大了，更自信了。”一季又一季，王陶对时尚的独特理解和个性表达在国际舞台留下美丽的印记。
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