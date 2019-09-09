中法环境月宣传大使洪晃：时尚与环保不相矛盾

第六届中法环境月新闻发布会现场

人民网北京9月9日电 （肖骁） 近日第六届中法环境月新闻发布会在北京法国文化中心举行，本届环境月主题是循环经济，担任本届中法环境月宣传大使的洪晃女士接受了人民网专访讲述自己对环保的感悟。

“我认为今天人们面临的最大挑战就是环境问题，而中法环境月的举办让人们更加了解环保的重要性，我希望为此贡献一份力量让更多的人来参与这项活动。”谈到为什么选择宣传大使，洪晃认为环保是当今最重要的议题。

2016年洪晃主持了第三届中法环境月在清华大学举办的"企业所面临的环境挑战"的圆桌论坛，在交流的过程中她发现中法在对待环境的观念上有相似之处：“中国人传统上尊敬自然，讲究天人合一，如何将这样的思想传播是一个重要的挑战，法国也是农业大国，在对待自然的观念上和中国也是一致的。”谈到两国在环保方面有哪些可以借鉴的地方，洪晃认为法国的工业对环保非常重视，“法国的工业在材料加工，废水处理等技术方面做了很多努力。比如法国开云集团，作为奢侈品行业的翘楚，他们和学术机构进行合作，创造了一套不用重金属的皮革处理方式，减少皮革加工对土地和水资源的影响，而这样的先进的技术可以引进到中国来，对中国的环境保护有非常大的益处。”

现如今中国社会发展速度快，企业效率要求高，尤其是各种“快时尚”充斥的今天，发展似乎和环境保护无法做到两者平衡，对于这样的质疑，作为曾经时尚产业一员的洪晃认为“时尚和环保并不相矛盾”。她提到自己2017年出版的书籍《之禾的秘密》，书里详细的介绍中国最早的环保通勤时装品牌“之禾”的发展史：“二十年，他们一直坚持服装原色的风格，只因为染色会对环境造成污染。从一开始的不为人所欣赏，到如今销量双数位的增长，之禾的成功证明了环保和时尚并不矛盾。一个企业想要长期发展，不能只看到眼前的利益，环保虽然不能给企业带来短期利益，但是他可以保证一个企业的长久的发展。”

近几年，因为受到家人的影响，洪晃非常关注环保事业：“我的孩子经常参加学校一些有关环保的活动，例如“随手关灯”“减少碳排放”，这促使我开始反思如果我们这一代把资源都消耗完了还能留给下一代什么？”除了参加很多环保活动以外生活上的她也做了很多改变“我现在基本上不用空调，出门的时候都随身带着环保袋，如果能走路去的话就不会开车。”而对于近几个月各地施行的垃圾分类政策，洪晃非常的支持：“我认为这是个很好的措施，而且我相信肯定能继续执行下去，通过垃圾分类这样的小事让人们了解到环境保护的重要性，有公共意识，那么最终我们保护的就是人类自己，我们的家园。”

9月22日第六届中法环境月将于在深圳举行开幕式，之后会举行一系列相关活动，活动持续至11月6日。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)