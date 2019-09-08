一带一路·“北海遇见北海”交流活动走入英国

人民网剑桥9月7日电（记者 许立群）9月6日，“一带一路·北海遇见北海”外宣文化交流活动在剑桥市政厅拉开帷幕。活动以展现北海大美风光的旅游图片展、彰显北海开放活力的城市宣传片、蕴含北海独特海洋文化特色的文艺演出，为英国民众呈上一场精彩的视听盛宴。

英国剑桥市前市长、现市政府议员罗伯特先生出席活动并为活动致辞。来自剑桥当地政府文化、旅游、商业各界相关机构的近300名嘉宾出席了活动。北海市人民政府新闻办官方微博“北海发布”对活动进行了现场直播。

英国剑桥市前市长、现市政府议员罗伯特先生在开幕式致辞中表示，很高兴有一个与英国同缘的中国城市来到剑桥，开启了北海与剑桥的友谊之门，他愿意做好北海与剑桥的友好使者，促进两个城市友好往来，积极推动北海与剑桥在教育领域的交流合作。

“一带一路·北海遇见北海”外宣文化交流团团长，北海市委宣传部常务副部长、北海市人民政府新闻办主任苏远信向到场嘉宾和媒体介绍了北海概况。

苏远信介绍，为了贯彻落实好习近平主席对于中英关系的指示和2017年视察北海市对北海提出的殷切期望，响应“一带一路”倡议，北海市策划举办“一带一路·北海遇见北海”外宣文化交流活动，以同名“北海”为缘，从北海出发，先后前往俄罗斯、日本等地，此次又来到大西洋边缘海—“北海”边，现代文明的发源地英国，与这些同名为“北海”的地方或水域、海域促进交流、传播友谊、传承友好，共同描绘人文交流与共同繁荣的美好愿景。

“一带一路·北海遇见北海”外宣文化交流活动通过举办人文交流活动、图片展、文艺演出等丰富多彩的方式，讲述生动感人的丝路故事，描绘灿烂深厚的丝路文化，展现绚丽多彩的丝路梦想，推动北海与出访国家在旅游文化商贸方面的进一步合作交流，为沿线各国民众共谋福祉。

北海市委宣传部副部长、市委网信办主任陈鸿立在推介会上向参会嘉宾和媒体详细介绍了北海特色旅游资源。

当天活动还启动了“全球媒体北海行英国站首发式”。在世界新闻媒体圈，英国伦敦的舰队街可谓无人不晓，这里聚集了很多优秀媒体。当天活动特别邀请了来自舰队街的代表并对其进行了简要采访。随后，苏远信与舰队街代表一起启动了“全球媒体北海行英国站首发式”，邀请媒体关注北海、走进北海、了解北海、宣传北海。

活动现场气氛热烈，掌声不断，演员精湛的表演引起了到场嘉宾和媒体的强烈共鸣，大家纷纷拿起手中的相机和手机，留下精彩瞬间。由广西北海市编创的大型歌舞剧《碧海丝路》片段《婚礼》，把现场嘉宾和媒体带回到两千多年前海上丝绸之路始发港北海，重现了当时中华民族开辟“海上丝绸之路”的艰辛与勇气，再现了中国与东南亚、南亚各国友好交往与商品贸易的历史情景，弘扬了“海上丝绸之路”为推动中外友谊与合作、和平与繁荣的重要贡献；歌伴舞《拥抱大海》、舞蹈《网娘》等表演，使到场嘉宾和媒体对北海独特海洋文化和民俗风情有了新的感知；由“旅游景点”、“民俗风情”、“城市产业”三部分共五十幅精美图片组成的北海图片展使到场嘉宾和媒体对北海丰富的旅游资源、深厚的历史文化底蕴、开放发展的良好势头有了一定的了解，希望今后能与北海在旅游文化、商贸往来等领域开展合作。北海此次海外“寻亲”之旅取得良好效果。

“一带一路·北海遇见北海”外宣文化交流活动由中国国务院新闻办公室和广西壮族自治区人民政府新闻办公室指导，中国广西北海市人民政府新闻办公室主办、五洲传播中心承办。9月3日，活动在比利时布鲁日西弗兰德大学孔子学院隆重举行，此后还将前往马来西亚相关城市举办。

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