重申承诺 纪念《日内瓦公约》通过70周年研讨会在京举行

开幕式现场

人民网北京9月7日电（崔越） 9月7日，纪念《日内瓦公约》通过70周年研讨会在北京举行。本次研讨会由红十字国际委员会与中国国际法学会主办，旨在回顾和介绍国际人道法领域的挑战和新发展，为促进国际人道法领域的国际学术交流提供平台。

中国国际法学会会长黄进、红十字国际委员会东亚地区代表处主任白良、红十字国际委员会大会委员毛罗·阿里戈尼、中国外交部条法司副司长胡斌出席开幕式并致辞。

中国国际法学会会长黄进在致辞中表示，“学会十分重视国际人道法在中国的学术研究、交流与传播，并愿意与包括红十字国际委员会在内的国际人道领域的机构、学会、人士一起推动国际人道法在中国的研究与交流，愿意为我国的国际法学人尽可能搭建平台和舞台，提供周到的学术服务，助推中国的国际人道法研究事业更上一层楼。”

“以此为契机，反思几十年来所取得的成果，同时为继续积极推动国际人道法及其实施打下基础，这一点至关重要。”红十字国际委员会东亚地区代表处主任白良表示，“我们需要人道在各个层面都能得到维护，也希望能借此活动，呼吁各方对人道行动提供支持。”

红十字国际委员会大会委员毛罗·阿里戈尼在致辞中肯定了四部《日内瓦公约》在70年中所取得的成就，并呼吁各缔约国及各国红会，要“坚定一致地通过、实施和尊重国际人道法，并确保对国际人道法的尊重；坚持国际人道法的保护效力；像我们今天一样加入纪念《日内瓦公约》70周年的全球行动。”

外交部条法司副司长胡斌在演讲中提出了中国在促进日内瓦四公约方面的举措以及对未来国际人道法发展的建议，并表示，中国愿与世界各国及国际红会一道，继续坚定秉持多边主义和尊重国际法，在共同构建人类命运共同体的进程中不断促进日内瓦四公约所代表的人道精神的发展。

《日内瓦公约》及其附加议定书是国际人道法的核心，它规制武装冲突行为并为那些没有参与或不再参与战斗的人提供保护，旨在武装冲突中保有最低限度的人道。

走过70年的历程，《日内瓦公约》取得了多项成就：为数千战俘与平民带来慰藉，帮助数百万家庭实现重聚，减少了流离失所人数，并促进恢复和平。《公约》还为其他特别旨在规制敌对行动或某些武器的条约铺平了道路。

此次研讨会为期两天，并将为各利益相关方参加2019年底的第33届红十字与红新月国际大会提供技术支持。

(责编：崔越、杨牧)