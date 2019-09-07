"沙特及中东市场准入高级研讨会"在上海举行

人民网9月7日电（记者 曲翔宇）2019年9月5日，沙特标准化组织（SASO）与中国贸促会（CCPIT）贸易推广交流中心（以下简称：贸推中心）在上海合作举办“沙特阿拉伯及中东地区市场准入高级研讨会”， 帮助中小企业熟悉并了解沙特市场对中国产品的新需求趋势和新进口管理规定,促进中沙贸易健康有序发展。

沙特阿拉伯是“一带一路”沿线重要国家，持续占据中国在中东和西亚非洲地区第一大贸?伙伴位置，中国也是沙特最大的贸?伙伴。2018年两国贸易额达614亿美元，同比增长32%，占沙特同期外贸总量的17%。

沙特对进口的所有消费产品实施产品符合性认证计划（Product Conformity Program，PCP），并由沙特国家标准化组织（SASO）负责。从2018年1月1日起，沙特颁布的SALEEM认证/SABER认证复合型计划将正式开始实施，并替代原SASO认证。SALEEM认证是集设定法规、技术要求和控制措施为一体的综合体系，其目标在于确保本土产品与进口产品的安全，其主张的“建立消费者对市场上在售产品的信任度”以及“确保买卖双方的公平贸易”是沙特的两个战略性目标，也是“阿拉伯国家转型计划2020”中的一部分。

2019年3月20日，中国贸促会召开新闻发布会并宣布正式开始产品检测认证（国际标准）的咨询和代理业务，此项工作将由贸易推广交流中心以“中国贸促会产品检测认证（国际标准）代理中心”的名义正式对外展开，并以贸易推广交流中心负责建设、管理运营的贸促会中小企业综合服务平台——贸促通（TAM）为抓手，向我国中小企业提供贸易信息、市场准入、通关报检、金融服务、商事法律保障等外贸全流程的服务。

此次研讨会由沙特标准化组织与中国贸促会贸易推广中心、贸促通（TAM）与海湾RACS认证机构共同合作，会上相关领域的国内外专家为企业介绍了当前贸易形势下海合会国家和沙特市场的开拓政策，以及沙特国家新标准、新法规和涉及出口沙特的检测及认证有关规定等。

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