中国驻美国大使馆举行中秋联谊招待会

人民网华盛顿9月7日电（记者章念生、张梦旭）9月6日，中国驻美国大使馆举行2019年中秋联谊招待会，徐学渊公使主持，崔天凯大使出席并致辞。来自两岸和港澳地区的华人华侨、留学生及喜爱中华文化的美国友人约500人出席。

崔大使向来宾及广大旅美侨胞致以中秋节的问候和祝福。他表示，中秋节也称“团圆节”，表达了人们对团圆美满的祈盼追求，寄托了游子对亲人的思念和乡愁。中国人对团圆和统一的期盼，与中华文化“四海一家”、“天下大同”的理念一脉相承，积淀着中华民族最深沉的精神追求。

崔大使指出，民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向。两岸同根同源、同文同种，血浓于水、守望相助的天然情感和民族认同，是任何人任何势力都无法改变的。两岸中国人、海内外中华儿女理应共担民族大义，顺应历史大势，共同推进两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程。

崔大使强调，香港回归祖国22年以来正面临最严峻的局面，某些势力企图把香港搞乱，挑战“一国两制”底线，甚至企图分裂国家。我们绝不会让这种图谋得逞。香港是中国的香港，无论遇到什么样的困难和挑战，我们维护国家主权和统一、推进“一国两制”实践的决心和信心都坚定不移。“让海风吹拂了五千年”，岂会在风浪面前动摇！东方之珠本来就属于中华民族，她必然同整个国家和民族命运相连，荣辱与共，也只有在中华民族手中才能发出璀璨光芒。

崔大使强调，拥有5000年文明的中华民族历经沧桑，总是能够浴火重生，创造新的辉煌。中国追求国家统一、民族团结的进程是任何势力都无法阻挡的，中华民族实现伟大复兴的进程是任何势力都无法阻挡的，中国与世界各国共同构建人类命运共同体的进程也是任何势力都无法阻挡的。只要中华民族团结一心，海内外炎黄子孙共同努力，一定能够实现国家统一、民族团圆、人民幸福的美好未来。

崔大使讲话受到来宾的高度评价。来宾们还饶有兴致地观看了介绍中秋传统文化短片及月饼制作现场展示。正在美国巡演的辽宁芭蕾舞团及华盛顿中国音乐家协会、参加寻根之旅夏令营的侨胞青少年、使馆阳光学校及外交官等表演了精彩的文艺节目，招待会自始至终洋溢着喜庆团圆的热烈气氛。

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