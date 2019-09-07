“一带一路”和澜湄合作国际研讨会在泰国清莱举行

人民网泰国清莱9月6日电（记者 孙广勇）第三届“一带一路”和澜湄合作国际研讨会9月6日在泰国清莱府举行。该研讨会由中国驻清迈总领馆、泰国清莱皇太后大学和清迈大学共同主办。来自中泰两国的政府官员、企业家、专家学者以及缅甸、柬埔寨、老挝、越南、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国驻泰机构代表及学者近400人与会，围绕“互联互通，共享未来”的主题展开探讨。
中国驻清迈总领事任义生在开幕式上表示，“一带一路”倡议提出6年来，已经成为世界上规模最大的合作平台和最受欢迎的公共产品。目前已有123个国家和29个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。6年来，中国同共建“一带一路”国家贸易总额超过6万亿美元、投资超过800多亿美元，中国同沿线国家共建的80多个境外合作园区为当地创造近30万个就业岗位。澜湄六国是休戚与共的命运共同体，次区域发展潜力巨大。中国奉行亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，欢迎次区域国家搭乘中国发展快车。
清莱府副府尹帕萨功、中国云南省政协副主席李正阳、泰国外交部东亚司司长披差亚潘、中国东盟中心秘书长陈德海等多位嘉宾从不同角度介绍了他们对“一带一路”、澜湄合作以及中泰（北）各领域务实合作等问题的见解。
李正阳副主席在主旨演讲中表示，云南省近年来与南亚东南亚国家合作共建“一带一路”取得新成效，搭建了交流合作平台，推进基础设施建设，深化经贸投资合作，激发共同发展新动力，深化人文交流合作取得较大发展。为进一步深化澜湄合作，六国一方面要坚持联动发展，提升硬联通水平，消除软联通障碍。另一方面要坚持绿色包容可持续发展，推动构建澜湄国家命运共同体。
泰国外交部东亚司司长披差亚潘表示，多年来，“一带一路”与澜湄合作取得的成果有目共睹。泰国作为东盟轮值主席国，致力于将东盟、澜湄次区域、伊洛瓦底江-湄南河-湄公河经济合作战略组织等区域和次区域合作框架与“一带一路”合作相结合，充分发挥互补性优势，达到协同发展。只有抓住机遇，正面挑战，才能真正促进有关合作可持续发展。
在专题研讨中，与会代表就经贸合作、基础设施建设、智慧城市、农业、科技、教育、旅游、文教、环境治理等问题进行了深入的交流，为开展“一带一路”建设及澜湄合作提出建议。他们表示，“一带一路”建设致力于打造全方位的互联互通，对促进地区经济社会可持续发展具有重要作用。在发展中国与东盟联通的同时，应大力提升东盟内部联通水平。各方应加强战略对接，强调互信包容、合作共赢，深化经贸、金融、科技和教育等领域合作。
与会人士认为，面对当前的机遇与挑战，澜湄国家应进一步凝聚共识、加强合作，并大力构建次区域互联互通伙伴关系，推动各方联动发展。湄公河国家同中国在工业化、基础设施、农业现代化等方面优势互补，是天然的合作伙伴。各方应抓住机遇，通过积极参与和推动“一带一路”建设，提升本地区互联互通和经济一体化水平，造福民众。
此次会议还举办了“智慧城市”展览、企业对接会、中华文化展示等活动。
本届研讨会成为各方理解“一带一路”倡议、增进互信和共识、进行政策对话、深化交流合作的重要平台，具有十分重要的意义。与会各方希望今后泰北地“一带一路”及“澜湄合作”国际研讨会能继续举办下去，并向机制化方向发展。
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