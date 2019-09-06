“迎中秋”世界各地传统糕点系列——英式下午茶

这是9月5日在英国伦敦市中心知名的奥斯卡·王尔德茶餐厅（酒廊）拍摄的英式下午茶的甜点——树莓维多利亚海绵蛋糕和巧克力泡芙面包配咸焦糖奶油。 9月13日，中国将迎来传统佳节——中秋节。月饼作为中秋节的传统糕点，久负盛名，备受人们喜爱。那么世界上的其他地区是否也有自己独特的传统糕点，让人食之难忘呢？答案是肯定的。 有一首英国民谣唱道：“当时钟敲响四下时，世上的一切为茶而停。”英国人喜欢下午茶，标准的英式下午茶来自英国贵族的传统生活：他们早餐吃得丰盛，午餐相对简单，晚餐大约在八点至八点半开始，傍晚4、5点钟经常会饥肠辘辘，于是有了下午茶。 一套英式下午茶一般由茶、三明治、司康饼、蛋糕与甜点组成。司康饼是英式下午茶的精髓，也是必备的茶点。它新鲜烤出，热乎乎地端上来，趁热切开，配上厚厚的浓缩奶油和新鲜果酱，咬上一口，唇齿间散发出满满的幸福感。 作为英国人典雅生活方式的象征之一，英式下午茶已发展成一个精致的仪式，很多下午茶餐厅都对着装和礼仪有要求。 新华社记者韩岩摄

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