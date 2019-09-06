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“美丽浙江”电视展播暨中法媒体合作签约仪式在巴黎举行

2019年09月06日09:09  来源：人民网-国际频道
 
与会嘉宾进行启动仪式。刘玲玲摄
与会嘉宾进行启动仪式。刘玲玲摄

人民网巴黎9月5日电（记者刘玲玲） 5日下午，“美丽浙江”电视展播暨中法媒体合作签约仪式在巴黎举行，浙江省委常委、宣传部长朱国贤，中国驻法国大使馆一等秘书尹丽，浙江广播电视集团、法国JLA出版集团、法国IDF1电视台、欧洲时报文化传媒集团负责人，以及法国华侨华人代表、文化界人士等参加了仪式。

在签约仪式上，浙江广播电视集团、IDF1电视台、欧洲时报文化传媒集团等三家机构签署了合作协议，联合推出“美丽浙江”电视展播活动，于九月初在IDF1电视台黄金时间播出《爱上中国》三集纪录片，并提供网络点播服务。

浙江广播电视集团副总裁冯钟鸣介绍说，《爱上中国》由浙江广播电视集团历时三年创制完成，以法国摄影师阎雷30多年拍摄中国的亲身经历为线索，通过西方人独特的视角和语言，生动展现中国社会经济腾飞、迈向全面小康社会的真实故事。他表示，期待以这次两国媒体合作进行电视展播为契机，推动参与各方在联合制片、版权销售、节目交流等领域开展更广泛的合作。

“中法两国都是传统文化大国，在当今世界发挥着重要的引领作用，因此增进两国人民之间的相互交流和了解就尤为重要。”欧洲时报文化传媒集团总裁张晓贝表示，只有通过更多的文化交流，才能增进相互了解，由了解到理解、到相互尊重，最后达到心相近、民相亲。

法国JLA传媒出版集团代表亚力克西·茹法在致辞中表示，这次签署媒体合作协议对IDF1电视台和JLA传媒出版集团是一个美好的开始，将进一步促进法中两国在视听领域的深入友好交流。“我相信这次合作具有深远意义，两国民众将借此机会加深理解和欣赏。”

据介绍，IDF1电视台覆盖法国核心区，通过主流机顶盒渠道播出，用户数超过120万。母公司JLA出版集团拥有较强的影视制作和发行能力，二十余年来，以创制出品了众多在法国家喻户晓的影视剧作品。浙江广播集团是浙江省政府直属的新闻媒体机构，拥有20个广播电视频道，排名全国媒体第五、浙江媒体第一。浙江广播电视集团还将与JLA出版集团在节目交流、纪录片合拍及版权销售领域深入交流、开展合作。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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