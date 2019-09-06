中国扶贫基金会蒙古国爱心包裹项目宣讲及培训活动举行

人民网乌兰巴托9月5日电（记者 霍文）据中国扶贫基金会消息，在蒙古国教育、文化、科学和体育部及蒙古国生态未来发展中心的大力支持和配合下，中国扶贫基金会国际爱心包裹项目人员在乌兰巴托市完成蒙古国爱心包裹项目宣讲及培训。

据悉，此次培训内容涵盖中国扶贫基金会介绍，国际爱心包裹项目介绍，蒙古国爱心包裹项目背景及设计理念介绍和受益学校项目执行的操作流程讲解。来自蒙古国乌布苏、戈壁阿尔泰、巴彦洪戈尔、前杭爱、后杭爱、库苏古尔、中央、肯特、苏赫巴托尔等省及乌兰巴托市的10个省教育部门代表及受益学校校长参加本次培训。

预计此次蒙古国爱心包裹项目将惠及蒙古国10个省市的2万名贫困地区小学生。

中国扶贫基金会（China Foundation for Poverty Alleviation，CFPA）成立于1989 年，是在中国民政部注册、由国务院扶贫办主管的全国性扶贫公益组织。2013年，为响应中国提出的“一带一路”倡议，推动“构建人类命运共同体”，中国扶贫基金会加快了国际化步伐，在埃塞、苏丹、乌干达、尼泊尔、缅甸和柬埔寨等国开展了长期发展援助项目。

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