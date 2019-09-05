“我们的文学与家园”系列活动在法国举办

人民网里尔9月5日电（记者刘玲玲）4日下午，由浙江出版联合集团主办的“故乡的云——我们的文学与家园”系列活动在法国里尔市举行。多部反映新中国发展变化和海外华人作家家国情怀的作品在此举行了发布或签约输出法文版仪式。浙江省委常委、宣传部部长朱国贤、中国驻法国大使馆公使余劲松、法国上法兰西大区文化官员及中法文化界、艺术界等多位代表出席。

余劲松在致辞中表示，中法人文交流不断深入发展，中法两国互设文化中心、互办文化年的创举在世界各国的人文交流中具有重要的示范效应。中法两国地方政府间的合作交流也日益频繁，对推动共同发展和人民友谊起到了积极作用。她说，希望通过今天的活动促进中法文化、出版、媒体界人士思想交流，促进浙江省与上法兰西大区两地民众更好地了解和欣赏对方，推动对彼此文化及其价值理念的认知，促进民相亲、心相通。

在当天的仪式上，浙江文艺出版社还与法国东方书局签署了《故乡的云》法文版版权输出协议。浙江摄影出版社与法国托雷斯出版社签署了《新中国：当现代化的中国重塑世界》法文版版权输出协议。系列活动邀请了侨居法国的华人作家和法国作家围绕“我们的文学与家国”的主题进行深度交流，为全球化时代的移民文学创作与出版探索新路。

据介绍，浙江省与上法兰西大区于去年开始开展交流，双方积极推动两地经贸、文化、科教、旅游等领域友好交流与合作。此外，浙江出版界很早就展开了与法国出版界的合作，十多年来，一直保持着良好的互动。此次《故乡的云》《新中国：当现代化的中国重塑世界》的中法文输出合作又结出了新的果实。《故乡的云》文辞优美，反映了游子思念故乡的浓浓情思；《新中国：当现代化的中国重塑世界》则是一本以国际眼光来展示近日中国新形象的精美画册，其传递的内容广泛，包括了经济、社会、文化等多个方面，向外国读者展示了一个丰富又立体的中国。

当天，浙江省代表团还与上法兰西大区官员代表举行了交流会议，双方就两地进一步加深各领域合作签署了意向书。朱国贤对浙江省的经济社会发展近况进行了介绍，并表示，以数字经济为核心的电子商务、物联网、大数据、人工智能等新技术新产业将为两省区企业、民众带来众多商机和巨大的合作空间，希望双方抓住合作机遇，拓宽合作领域，进一步提升合作水平。

上法兰西大区副主席萨尔瓦特雷·卡斯提洛内表示，“一带一路”建设为法中两国各领域尤其是经济领域合作注入了活力，越来越多的中国企业在上法兰西大区扎根，进一步带动了当地的经济发展。此外，越来越多的中国人开始来大区旅游，上法兰西大区每年接待的游客中有30%来自中国。“今年大区将连续第四年举办中国年，我们期待通过丰富多彩的活动、日益频繁的交流能加深两地民众的了解，促进双方合作走深走实。”他说。

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