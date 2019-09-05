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“新兴国家主题晚宴”在巴黎举行

2019年09月05日18:27  来源：人民网-国际频道
 
法国前总理拉法兰致辞。刘玲玲摄
法国前总理拉法兰致辞。刘玲玲摄

人民网巴黎9月5日电（记者刘玲玲）由法国展望与创新基金会主办的“新兴国家主题晚宴”3日晚在巴黎举行。中国驻法国大使卢沙野出席并致辞。法国总统中国事务特使、前总理拉法兰等参加活动。与会嘉宾就国际形势和中法、中欧关系进行了交流。

卢沙野在致辞中表示，中国的发展是世界大变局的重要正能量。今天的世界需要中法这样的大国担当起应尽的责任，指引国际社会做出正确的抉择，共同走和平发展、合作共赢之路。他同时指出，面对当今世界变局，中法应携手维护多边主义，完善全球治理；应坚持积极进取，深入践行互利共赢；应增强战略互信，共同推动中欧合作；应大力促进民心相通，美人之美、美美与共。

拉法兰发表了热情洋溢的讲话对与会嘉宾表示欢迎。他说，法中两国始终是多边主义的支持者，应该为世界和平发展贡献更大力量。他同时呼吁法中、欧中共同应对挑战，携手维护多边主义，创新多边主义机制。

参加活动的多位企业家、各界人士在现场分享了自己与中国的故事、与中国企业合作发展的期望和信心。此外，卢沙野还与在场企业家就中国市场机遇、对华投资环境、双方文化互鉴等问题进行了交流。

法国展望与创新基金会创办于1989年，是聚焦法中、欧中关系的地缘战略研究机构，汇聚法国、欧洲知名学者和政治经济界人士，以研讨、出书等方式组织交流，为政府决策者和企业家建言献策。

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(责编：燕勐、杨牧)
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