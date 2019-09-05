中国驻哈萨克斯坦使馆向哈教科部捐赠汉语教材

人民网努尔苏丹9月5日电（记者周翰博）4日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄和夫人李军参赞在哈首都努尔苏丹向哈教科部捐赠汉语教材。

张霄在致辞中指出，语言是增进两国民心相通的重要工具，而中学是学习外语的重要时期，希望在哈教授汉语的中学越来越多。中国使馆愿在汉语教学方面同哈当地中学开展更多合作，竭尽所能提供帮助。希望孩子们能够努力学习汉语，做中哈友谊的传承人。

张霄表示，目前全哈共有5所孔子学院，但还远远不能满足哈社会日益增长的学习汉语和了解中国文化的需求，“不久前，托卡耶夫总统在同我会晤时，强调巩固和深化两国人文合作的重要性，并特别指出支持在哈开设更多的孔子学院”。

张霄指出，去年12月1日，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖纳扎尔巴耶夫曾号召哈年轻人学习汉语。这是哈萨克斯坦独立以来国家元首首次号召年轻人学习一门友好邻国的语言，对双方都具有重大意义。

哈教科部国际合作司代司长埃莉米拉·阿桑在致辞中感谢中国使馆的慷慨捐赠。她表示，哈中教育合作发展良好，目前哈在华留学生超过1.3万人。希望今后同中国使馆在相关领域开展更多合作。

纳扎尔巴耶夫育智学校校长扎克诺夫说，育智学校已开设汉语教学近十年，众多学生在此打下了良好的汉语基础，感谢中国使馆为学生们捐赠汉语教材。今后将一如既往地推进汉语教学工作，培养出更多精通汉语、支持哈中友好的优秀人才。

捐赠现场，哈方中小学生朗诵中文诗歌，并演唱了《朋友》《小苹果》《荷塘月色》等中国歌曲。

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