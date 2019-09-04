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北海相携共建“一带一路”

2019年09月04日20:51  来源：人民网-国际频道
 
大型歌舞剧《碧海丝路》精彩片段《婚礼》演出现场。记者 任彦 摄
大型歌舞剧《碧海丝路》精彩片段《婚礼》演出现场。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔9月4日电 （记者 任彦）“你沙中有金浪，浪里有歌海，丝绸的波涛连接着昨天和未来……”伴随着一曲深情款款的《拥抱大海》，“一带一路·北海遇见北海”系列文化交流活动3日晚在比利时西弗兰德大学布鲁日校区拉开帷幕。

活动现场举办了广西北海旅游图片展，50幅精美的图片分三大主题“旅游景点”、“民俗风情”和“城市产业”集中展示了北海的自然风光和历史文化。当地许多民众驻足观看，不时用手机拍下精美的画面。为全方位立体呈现北海的独特魅力，活动现场还播放了北海市旅游宣传片《魅力北海》。

北海市文艺交流中心的演员们表演了具有浓郁海洋文化特色的歌舞，把整场活动推向高潮。大型歌舞剧《碧海丝路》精彩片段《婚礼》通过一对新婚夫妇的喜悦与忧伤，把人们的思绪带到两千多年前海上丝绸之路重要始发港口之一—北海，重现了当时中华民族开辟海上丝绸之路的艰辛与勇气。舞蹈《网娘》表现出织网姑娘的柔媚与坚韧，歌曲《珍珠的故乡》、《山歌牵出月亮来》唱出北海人独有的热忱与质朴。

活动由北海市人民政府新闻办公室主办，中国五洲传播中心和比利时西弗兰德大学孔子学院承办。率团到访比利时的北海市委宣传部常务副部长、北海市人民政府新闻办主任苏远信在致辞中表示，“系列活动以同名结缘方式，传播‘海上丝绸之路’文化，促进‘一带一路’沿线各国人文交流，也为广西和北海参与共建‘一带一路’注入新的动力。”

“一带一路·北海遇见北海”系列文化交流活动分三个阶段进行：第一阶段于2016年在北京市北海公园启动，第二阶段在俄罗斯和日本举行，第三阶段前往大西洋的边缘海北海附近国家开展活动。当天的活动属于第三阶段。

西弗兰德大学孔子学院外方院长冯浩烈在致辞中表示，布鲁日和北海都是拥有悠久航运历史的城市，相信活动将促进布鲁日融入“海上丝绸之路”建设，增进比中互惠纽带。北海与北海携手是一种特别的情谊。近年来，中远海运对泽布吕赫港口的投资，不仅促进了东西方的贸易往来，也为布鲁日城揭开了新的一页。

“北海真漂亮！”当地一位市民文森特·里克看了图片展和旅游宣传片之后对人民网记者说，他以前想当然地认为北海在中国北部，现在才知道在中国南部，“这次文化交流活动让我对中国又有了新的认识，中国过去几十年的飞速发展不仅体现在北京、上海等大城市，也体现在北海这样的边陲小城。”旅居布鲁日多年的华人叶献鑫表示，“一带一路”倡议成为比中两国密切合作的新纽带，当地许多企业和华人都积极投身到共建“一带一路”之中，分享共同发展的红利。

“‘一带一路’倡议内涵丰富，不仅仅是沿线各国的经贸合作，也包括人文交流，民心相通是‘一带一路’的重要内容。”中国驻欧盟使团教育文化处车伟民公参在致辞中表示，本次活动立意高远，富有创意，对增进比中两国友谊和传播“一带一路”精神具有重要意义。“北海遇见北海是一个良好的开端，接下来就是北海相拥北海。” 

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(责编：燕勐、杨牧)
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