寿山石雕现场展示吸引了众嘉宾的目光。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔9月3日电 （记者 任彦）当地时间9月2日晚，“榕情四海”系列活动在比利时“钻石之城”安特卫普举行，向旅比华人和当地民众集中展示了福州的传统文化，宣介了福州进一步扩大对外开放的新政策和新机遇。

在展示新时代福州城市形象的大幅图片前聚集了不少人，他们纷纷赞叹福州这座“创新之城、绿色之城、开放之城”的发展成就。

在“闽都文化长廊”里，中国工艺美术大师、福建省寿山石雕非物质文化传承人郑幼林，福建省工艺美术名人、软木画代表性传承人陈君锟，福建省七闽画院副院长、榕城书画院副院长陈超星等著名非遗传承人现场展示，与嘉宾互动交流。

“坛启荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来。”在美食品鉴环节，人们一边品尝经典闽菜佛跳墙，一边回味美食背后蕴藏的独特文化。佛跳墙由二十多种珍贵原料煨制而成，滋味香浓，有“一汤十种”之说，意思是指选取一种原汤，可以变成十种不同风味，而十种不同风味，又能合为一体。这一奇妙特点，恰似人类文化和文明的多元性。其他福州风味小吃和茉莉花茶也给人们留下了难忘的印象。

据福州市文化经贸代表团团长林峰介绍，“榕情四海”系列活动是福州市加强对外交流的品牌活动，旨在向海外展示福州独特的城市魅力及丰厚的传统文化，加强与海外乡亲的联谊，增进福州与世界各国人民的友好交流，弘扬闽都文化。

中国驻比利时大使曹忠明出席活动并致辞，他说，在中华人民共和国成立70周年之际，“榕情四海”系列活动走进比利时，是推荐中国文化的好契机，希望活动能吸引更多关注，让更多人了解福州的经贸活动及文化特色。

安特卫普市副市长范锦豪说，安特卫普在经济、文化及其他许多领域都与中国有着密切的合作。在活动的图片展中可见福州曾举办国际马拉松赛、自行车赛以及龙舟赛，与安特卫普之间有许多共同点，两座城市会有很多的合作机会。

本次活动由福州市政府外事侨务办公室主办，旅比福建同乡联合会承办。福州将在安特卫普设立“榕侨书屋”，为海外青少年提供学习中华传统文化的平台，促进两国文化的交流互鉴。“榕情四海”系列活动先后在美国、加拿大、英国、德国、日本、泰国、俄罗斯、荷兰等国家举办。

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