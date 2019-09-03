2019英国中国美食节在伦敦举办

人民网伦敦9月3日电（白天行）第五届英国中国美食节日前在伦敦标志性建筑塔桥下举办，该活动旨在以中国美食推广中国的文化和旅游。 在今年的美食节上，食客们除了可以享用到和往年同样精彩的台湾小吃、武汉美食、港式经典、云南米线、和融合亚洲风味的各种料理，还能品尝到新加入更多种类的中国地道特色美味。西安泡馍、重庆火锅、记忆里熟知的粢饭团也都在今年的盛宴中一网打尽。

在开幕式上，中国驻英国大使馆卢海田参赞说，中华美食与中华文明一样博大精深，历经5年的中国美食节已经成为泰晤士河边亮丽的中华文化风景线。

伦敦萨瑟克区副市长巴里·哈格罗夫表示，中国美食节已经在该区举办多年，为伦敦文化多样性注入了更多的中国元素。同时他也希望今后有更多的中国城市能够到伦敦投资和交流。

此番作为主宾城市的重庆将火锅和城市交互推广结合，旨在增强中国在英国的文化深度。以“重庆时光城市创意秀”为主题的重庆城市推介，还有美轮美奂的重庆文旅宣传片滚动播出。重庆市委宣传部常务副部长薛竹着重分享了重庆作为链接中英文化桥梁的独特身份，她表示，“重庆直飞伦敦的国际航线，搭建起更加便捷的空中走廊，重庆与伦敦、与英国的经贸、人文交流更加频繁。早在1993年，重庆就与英国莱斯特市缔结为友城关系，2018年，重庆对英国出口总额达到6.4亿英镑，87家英国企业落户重庆，重庆和英国威尔士正在共同打造复合半导体联合研发中心。” 她衷心希望通过美食文化的交流，增进中英双边沟通，认为英国中国美食节为文化桥梁搭建了最有效的平台。

英国“中国美食节”创办人唐诗介绍，美食节让世界各国游客分享中华美味同时，也致力于展示中国文化和旅游资源，让各国食客通过美食地图了解华夏风光，更深入地认识中国的山川之美，并鼓励他们踏上探索壮美中国的发现之旅。中国驻伦敦旅游办事处在现场播放“美丽中国”视频并进行相关旅游推介，也是本届美食节的亮点之一。

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