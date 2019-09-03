中国电影周启动仪式在蒙古国举行

人民网乌兰巴托9月3日电（记者 霍文）由中国国家电影局和蒙古国教育文化科学体育部共同主办，中国内蒙古自治区电影局和电影集团承办，“感知中国”中蒙建交70周年系列文化活动之一，中国电影周开幕首映式2日在乌兰巴托腾吉思影院举行。启动仪式后，中蒙两国社会各界人士300余人共同观看了开幕影片《流浪地球》蒙语译制片。

至本月6日，中国电影《流浪地球》《飞驰人生》《影》《南极之恋》《大鱼海棠》《西游记之孙悟空三打白骨精》等10部蒙语译制片将陆续在乌兰巴托市沃尔格等5家影院展映近40场次。影片题材涉及历史、都市、爱情、动作、喜剧等类型，都是新近上映且票房较高的影片。目的是让蒙古国观众了解中国电影艺术作品，了解中国社会发展和传统文化，促进两国人民的相互了解和友谊。

据介绍，近几年来，中国内蒙古电影集团与蒙古国有关部门陆续签署了一系列合作协议，包括合拍电影、合建影院、出版音像产品、合建影视作品播出平台、合作译制电影作品等内容，进一步推动了两国影视业的深度交流与合作，为中蒙人文领域交流增添了新的内涵。

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