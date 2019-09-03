“纳荷芽”中蒙出版交流工程图书展暨赠送仪式举行

人民网乌兰巴托9月3日电（记者霍文）“感知中国”中蒙建交70周年系列文化活动之一，“纳荷芽”中蒙出版交流工程图书捐赠仪式2日在乌兰巴托举行。中方向蒙古国中小学生赠送了2000套（1套10册）由中国内蒙古出版集团内蒙古少年儿童出版社专门策划出版的《小飞仙美德图画书》。

《小飞仙美德图画书》讲述了善良、诚实、勇敢、谦逊、责任、宽容、乐观等一个个美德故事，为蒙古国小读者提供了丰富多彩的精神食粮。

据悉，中国内蒙古自治区2015年启动实施了“纳荷芽”中蒙出版交流工程。几年来，中蒙两国通过版权交易、版权互换、合作出版等方式，双方建立了良好的合作关系。此次“纳荷芽”中蒙出版交流工程第二次纳入“感知中国”——中国内蒙古文化旅游周活动，进一步提升了该工程的实施效果，为进一步促进中蒙两国人文交流作出了应有贡献。

目前，中蒙双方合作出版了《世界经典故事》《中国经典故事》《蒙古族动物寓言故事》《中国当代动物故事·沈石溪动物绘本》等66种精品少儿图书，中方向蒙古国国家图书馆、国家儿童图书馆以及各省儿童图书馆、中小学校等累计捐赠少儿图书8.5万册，价值超过210万元人民币，为蒙古国少年儿童学习文化知识提供了帮助，为深化中蒙出版交流合作，促进共同发展发挥了积极作用。

中国内蒙古自治区党委宣传部常务副部长周纯杰、副部长韩昀祥、蒙古国政府直属文艺局局长斯日古楞以及蒙古社会文化界名人、儿童作家、各级儿童图书馆馆长等出席活动。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)