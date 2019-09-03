第五届中俄媒体论坛在符拉迪沃斯托克举行

第五届中俄媒体论坛在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行。人民网记者唐述权 摄

人民网符拉迪沃斯托克9月3日电（记者吴成良、唐述权）以“数字经济时代下传统媒体和新媒体发展”为主题的第五届中俄媒体论坛3日在俄罗斯符拉迪沃斯托克市举行。中宣部副部长、国务院新闻办公室主任徐麟和俄罗斯政府副总理兼办公厅主任崔琴科出席开幕式并发表主旨演讲。

徐麟在演讲中指出，今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年。经过70年风云变幻的考验，中俄关系愈加成熟、稳定、坚韧。近年来，在习近平主席与普京总统的战略引领和亲自推动下，中俄双方坚持将彼此作为最重要战略协作伙伴和外交优先方向，相互支持对方的重大倡议和发展战略，各领域务实合作取得丰硕成果，在国际事务中密切协调配合，树立了当今世界大国、邻国、新兴经济体之间和谐共处、合作共赢的典范。今年6月，习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席圣彼得堡国际经济论坛，两国元首共同签署并发表联合声明，宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系提质升级，共同开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

徐麟指出，媒体是增进人民友谊、促进文明互鉴的重要纽带。推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系深入发展，更需要两国媒体贡献智慧与力量。建议中俄两国媒体加强沟通协调，巩固互信基石；把握发展机遇，凝聚舆论共识；促进文明交流，拉紧人文纽带；挖掘地方潜力，助推互惠合作；加强舆论引导，携手应对干涉；加强互学互鉴，推动融合发展。在中俄关系迎来新提升、两国建交70周年的大背景下，希望两国媒体以此为契机，精心组织丰富多彩务实的庆祝交流活动，推动中俄媒体交流合作在这一重要年份取得新成果、再上新台阶。

崔琴科在演讲中表示，俄中两国关系目前处于历史最好时期，成为世界大国关系的典范，两国媒体为促进两国关系的发展和加深两国人民的友谊作出了巨大贡献。俄中两国都是媒体大国，在国际舆论界的影响力也日益提升。进入数字媒体时代，两国媒体应进一步深化合作，为两国关系发展贡献力量。

自2015年起至今，中俄媒体论坛已连续举办五届，成为引领两国媒体交流合作、助力中俄关系友好发展的一个重要的机制性对话平台。本届论坛除全体会议外，还举行了“数字时代下的传统媒体——商业模式重塑与新增长点”和“未来电视——直播、在线、智能电视、内容交互”两个分论坛，两国有关部门和媒体负责人100余人出席。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)