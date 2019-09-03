美国加州潜水船失火已致8人遇难26人失踪

事发前的概念号潜水船 （潜水船公司照片）

人民网9月2日电（记者王如君）美国加利福尼亚州南部文图拉县西面海上圣克鲁斯岛附近海域一艘商用潜水船2日凌晨3时左右发生严重火灾。文图拉县消防局、美国海岸警卫队接到求救信号后展开全力救援，截至2日晚只有5人获救，已有8人不幸遇难，26人仍然失踪。

据报道，起火船名为“概念号”，是一艘23米长的商用潜水船，事发时船上有39人，船员6人，乘客33人。船只起火后，5名在主舱的船员得以逃离，但其他人均位于甲板下的休息舱内。1日晚间，船上为一位17岁的女孩刚刚举行了生日派对，未曾想几小时后便发生了灾难。

概念号潜水船起火后下沉了20米，只有船头部分浮于水面。救援人员火速赶到后，由于火势太过猛烈，费了好长时间才将火扑灭。救援人员在船上发现了4具尸体，另外4具尸体则是在船只附近的海底找到的。目前，潜水船已被打捞出水面，事故原因还在调查中。随着时间的推移，遇难者人数无疑会大幅增加。

当地海岸警卫队队长莫妮卡·罗切斯特说：“这决不该是我们在劳动节醒来时看到的景象，这是一个十分惨痛的事件。我认为我们不得不为最坏结果做好准备。”

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