韩国青少年代表团开启访华之旅

韩国青少年代表团学生在京剧体验课上合影留念。 陈尚文摄

人民网北京9月2日电 （记者陈尚文）为加强中韩青少年交流，应中国政府邀请，韩国青少年百人代表团于9月1日开启了为期6天的访华之旅。此次活动由中国外交部主办，中国宋庆龄基金会承办。

在1日举行的欢迎晚宴上，中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥致辞指出，实践证明，加强中韩友好合作符合历史潮流，也是两国人心所向。我们相信，此次韩国青少年代表团来访，必将为进一步开展中韩人文交流、巩固中韩民间友好，起到积极的促进作用。

杭元祥表示，中国宋庆龄基金会自1982年成立以来，秉持“和平·统一·未来”的宗旨，为增进中外友好，促进国家统一，发展青少年事业积极工作。多年来，基金会与韩国有关组织和机构建立了良好的合作关系。展望未来，基金会愿发挥自身优势和作用，为落实中韩两国领导人共识，促进中韩青少年人文交流、增进两国友好的民意基础作出新贡献。

韩国代表团团长、女性家族部青少年家族政策室室长尹孝植感谢中国外交部和中国宋庆龄基金会为接待韩国青少年代表团所付出的努力。他表示，由双方政府主办的韩中青少年交流活动开展至今成效显著，韩中青少年理解了共存的意义，坚定了双方“与邻为善、与邻为伴”的信念，为进一步扩大韩中合作的广度、加深合作的深度打下了良好的民意基础。韩中友好根基深厚，两国有共同的发展梦想，应成为合作共赢的好伙伴。希望韩国青少年珍惜此次访华机会，深入了解中国，与中国青少年加强交往，促进韩中友好。

韩国驻华使馆公使衔参赞李埈一指出，代表团将参观中国的尖端产业，这将为韩国青少年的职业发展规划提供帮助和指引。他表示，希望参与本次活动的韩中青少年能够保持联系，加深对彼此的了解，传播韩中友谊，成为发展韩中友好关系的桥梁。

访华其间，韩国青少年代表团将走访北京和天津两地，走进青少年教育机构、高校及高科技园区，参加中韩青少年民间外交论坛，进行中国传统文化体验，参观世界园艺博览会，参观紫禁城、长城等历史古迹和天津尖端产业园以及公共机构和企业，感受中国的历史和现代文化，体验中国为未来筹划的面貌。

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