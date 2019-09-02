心系祖国 海外游子唱响中国情

“我和我的祖国”旅埃华侨歌咏比赛现场 记者景玥摄

人民网开罗9月2日电（记者景玥 刘慧）在中国驻埃及大使廖力强、驻埃使馆全体领导和全体参赛选手高昂的《歌唱祖国》歌声中，“我和我的祖国”旅埃华侨歌咏比赛决赛近日在开罗中国文化中心圆满落下帷幕。

本次大赛是为庆祝中华人民共和国成立70周年，由中国驻埃及大使馆主办的一项重大庆祝活动，从报名、海选到最后决赛历时1个多月，吸引了来自使馆、中资企业、在埃留学生和各华人华侨机构的近40名代表报名参赛，经过公平公正的海选，共有15名选手进入到最终决赛。

在决赛中，选手们大展才华，引吭高歌，展示了高超的演唱水平和巨大的爱国热情，《红旗飘飘》、《大地飞歌》、《相亲相爱》激情昂扬，《东方之珠》、《让我留在你身边》、《小白杨》动情感人，选手们饱含着对祖国的深情，唱出了对祖国的深深祝福。15名选手演唱结束后，驻埃及使馆文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文带领全部选手们再次登台，倾情演唱大赛主题曲《我和我的祖国》，向祖国母亲致以生日的祝福。

经过激烈角逐，来自中国出口信用保险公司埃及工作组的许超凭借着一首《怀念战友》获得一等奖。

廖力强大使亲自为一等奖选手颁奖，并随即做了总结发言，他表示，本次比赛的成功举办，令人感到激动和自豪，感谢各位选手的倾情演出，万里之遥，我心同在，每一首歌、每一句歌词都表达出了大家对祖国沉甸甸的爱。展望祖国和民族的未来，我们充满信心。

来自驻埃使馆、驻埃中方媒体、中资企业、埃及中国学联、华侨协会的代表及其他在埃华侨代表共150多人出席了活动，尼罗河卫视等埃及当地媒体也对活动进行了现场报道。

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