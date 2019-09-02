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“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动启动仪式在乌兰巴托举行

2019年09月02日18:35  来源：人民网-国际频道
 
9月2日，“感知中国”系列文化活动启动仪式在乌兰巴托国家美术馆举行。
9月2日，“感知中国”系列文化活动启动仪式在乌兰巴托国家美术馆举行。

人民网乌兰巴托9月2日电（记者 霍文）由中国国务院新闻办、驻蒙古国使馆、内蒙古自治区人民政府共同主办，为期5天的“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动启动仪式2日在乌兰巴托国家美术馆举行。来自中蒙两国政府及社会各界人士300余人出席。

中宣部副部长蒋建国在启动仪式致辞时指出，中蒙建交70周年之际，在蒙古国举办“感知中国”系列文化活动是落实中蒙两国元首共识的重要举措。丰富多彩的人文交流活动，拉近了两国人民的心灵，深化了两国人民的友谊，希望中蒙两国人民的友谊代代相传。

蒙古国教文科体部部长巴特尔毕力格、乌兰巴托市长阿玛尔赛汗在致辞中说，今年是蒙中建交70周年，两国确定共同组织一系列纪念活动。希望中蒙两国人民的传统友谊更加深厚，人文领域交流更加密切。

中国驻蒙古国大使邢海明在致辞中说，中蒙建交70年来，两国友好共处，携手并进，成为邻国间友好关系的典范。中国高度重视中蒙关系，愿在平等互利的基础上，推动中国“一带一路”倡议与蒙古国“发展之路”对接，也希望蒙方与中方相向而行，共同推进友好互利合作，造福两国人民。他相信通过此次活动，会有越来越多的中蒙人士投身到促进中蒙友好交流的行列里，共同努力为增进中蒙传统友谊贡献智慧和力量。

中国内蒙古自治区党委常委、宣传部部长白玉刚在致辞中表示，希望通过系列文化活动，让蒙古国民众和各界人士更好地了解中国的发展,一代一代地传承、延续、发展中蒙两国人民之间历久弥坚的传统友谊。

当日，《新中国70年》《中国刺绣艺术品展》《蒙古马美术作品展》等展览展示、“纳荷芽”少儿图书展及赠书活动、中国电影节等活动拉开帷幕。至9月6日，中国图书阅览室挂牌仪式、中国文学精品图书读者见面会、旅游推介会、蒙医专家义诊、体育交流、职业教育交流、《情满丝路》杂技武术专场演出等人文领域活动将陆续展开，将进一步促进中蒙两国民心相通，夯实中蒙全面战略伙伴关系的基础。

 

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(责编：燕勐、杨牧)
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