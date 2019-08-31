联黎部队参谋长视察我维和工兵分队并给予充分肯定

人民网黎巴嫩8月30日电 当地时间8月29日，联合国驻黎巴嫩临时部队参谋长雷德里克·鲍彻一行11人到我第十八批赴黎维和部队建筑工兵营区视察，高度肯定我建筑工兵分队在联黎部队中扮演的重要角色，赞扬我维和官兵出色完成了各项任务，为国际维和事务做出了积极贡献。

雷德里克·鲍彻到达营区后，我赴黎维和建筑工兵分队队长朱俊汇报了分队的基本情况以及部署以来完成的工作。听完汇报后，会议室响起了热烈的掌声。雷德里克·鲍彻表示，“中国维和部队对联合国在黎巴嫩的维和行动和当地人民来说非常重要，我想对你们目前在这里取得的成果表示祝贺，尤其是你们对当地和平所做的贡献，展现了你们是为和平而来，今天来到这里是一次很好的机会，让我看到官兵们为维护和平做出的努力和决心。”

随后，雷德里克·鲍彻还观看了擒拿格斗、武术表演、机械装备操作等课目展示，当看到维和官兵用大型吊车吊装矿泉水瓶并将水精准倒入杯中的精彩表现后，他发出了连连称赞。在视察结束后，雷德里克·鲍彻还为中国维和建筑工兵分队亲笔题词——我对你们的专业技能以及和平承诺印象深刻，我信赖你们能够继续走好维和之路。

据了解，自今年5月下旬部署以来，我赴黎维和部队先后完成了联黎技术围栏修复和尼泊尔营防卫工程建设等6项工程任务，并对当地偏远村庄进行人道主义巡诊15次，医治患者327人，赠送药品900余盒，并为当地玛加迪希望学校援建篮球场和操场遮阳棚，一系列工作受到联黎司令部、友军和当地民众的高度赞扬。（李潇 黎巴嫩维和建筑工兵分队报道员 彭希 薛镭 徐慎港）

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