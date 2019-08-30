364名埃及学生将赴华留学 居非洲国家之冠

中国驻埃及大使廖力强致辞 黄培昭摄

人民网开罗8月30日电（记者 黄培昭）中国驻埃及使馆日前为获得2019/2020学年中国政府奖学金的埃及留华学生举行欢送会，驻埃及大使廖力强勉励这些莘莘学子珍惜宝贵机会，勤奋学习，以期早日学有所有，成为埃及国家建设和社会发展的“栋梁之材”，并为推动埃中关系的深入发展、增进两国之间友谊与合作贡献力量。

据悉，获得2019/2020学年中国政府奖学金、即将到中国留学的埃及学生共有364名，他们来自埃及全国各地不同的高校和研究机构，将在中国的各大院校学习农业、机械、航空航天、汉语、生命科学、海洋科学、工程建筑、计算机应用等学科。

埃及高等教育和科学研究部部长助理卡梅利娅·苏卜希致辞说，埃中两国教育合作源远流长，早在上世纪30年代，中国著名学者马坚就来到埃及的艾资哈尔大学学习阿拉伯语，学成回国后把《古兰经》翻译成中文，成为埃中教育、文化合作与交流的一代先宗和标志性人物。而在1958年，埃及艾因·夏姆斯大学外语学院就开设了中文专业，尤其是近来来，埃及国内学习中文的学生人数不断大幅攀升。目前，埃及很多大学都开设了中文专业甚至中文院系，同时埃及也建立了多所孔子学院和孔子课堂。卡梅利娅期待未来能有更多埃及学生到中国学习。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中说，中埃两国是世界上最古老的文明国家，都曾为推动人类文明和历史的进步做出过巨大贡献。两国虽然相距遥远，但千山万水隔不断两国人民之间的友好交往和传统友谊。早在1000多年前，海上丝绸之路通过贸易使双方互通有无；63年前，埃及在非洲和阿拉伯国家中第一个与新中国建立了外交关系，毛泽东主席、周恩来总理、纳赛尔总统、萨达特总统等老一辈国家领导人相互间建立了牢固的信任和真挚的友谊，两国始终在对方最困难的时候坚定地支持对方，无私地伸出援手；如今习近平主席和塞西总统延续了这种信任和友谊，6年间9次会面，共同引领中埃全面战略伙伴关系不断向前发展。

教育合作是人文交流的重要支撑，也是促进民心相通的关键平台。中国政府不断加大对包括埃及在内的发展中国家的教育支持。2016年前，中国政府奖学金支持的埃及留华学生每年只有20人左右，后逐步增加到百人规模，2019/2020学年，中国政府奖学金共录取埃及留华学生364名。近年来，中国培养的埃及青年科技人才已有上百名，中国愿全力帮助埃及培养未来人才。

廖力强大使说，你们都是来自不同专业的埃及精英人才，身上承载着建设家园的重大使命，希望大家珍惜这来之不易的留学机会，不仅要努力认真学习专业知识，还要亲身体验中国改革开放的伟大成就，同中方老师、同学加强发展经验和理念交流，学成归国后大展宏图，为埃及社会发展，为推动中埃两国交流合作作出更大贡献。

中国驻埃及使馆教育参赞宋波告诉记者，中埃两国近年不断加大教育领域的合作力度，目前，埃及每年获得中国政府奖学金的留学生人数，是所有非洲国家中最多的。据了解，364名埃及留学生中，使馆和埃高教科研部合作推荐有157名，他们当中有博士生126名、硕士生26名；此外，中国高校自主录取了207名，这些学校中不乏北大、清华这样的世界一流大学。埃及学生在中国学习的专业与埃及社会经济发展密切相关，包括航空航天、生命科学、海洋科学、机械工程、信息与计算机、医学等。

在欢送会上，埃及留学生代表陈露分享了她在中国的留学经历，感谢中国政府给她提供的学习机会，表示将来学成归国后，将积极向埃及传播中国文化，成为埃中两国友谊的“使者”和双方友好交流的桥梁。

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