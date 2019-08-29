塔吉克斯坦借北京世园会拓展对华合作

塔吉克斯坦共和国农业部部长萨托利·伊扎土罗。 杨倩 摄

人民网北京8月29日电（杨倩 实习生 田芳）北京世界园艺博览会塔吉克斯坦馆自开馆以来吸引了众多游客。塔吉克斯坦农业部部长萨托利·伊扎土罗说，“借助世园会的平台，我们不仅展示了塔吉克斯坦的园艺、农业成就，还与中国及其他参展国企业建立了合作关系。”

塔吉克斯坦的展馆内陈列着30多种当地农产品，品种丰富，成为展馆的一大特色。塔吉克斯坦工商会主席朱马洪佐达介绍，“我国经济发展的优势主要体现在农业领域。北京世园会上展现了中塔农业合作的巨大潜力。一些企业在展会期间找到了合作伙伴，并开始启动合作项目。”

根据中国商务部对外贸易司发布的《中国农产品进出口统计报告》显示，2018年中塔农产品进出口总额为2356.2万美元，2019年1至5月，中塔农产品进出口总额642.9万美元，其中，中国从塔吉克斯坦进口农产品109.3万美元。据萨托利部长介绍，目前塔方向中方出口的品种主要是柠檬、樱桃和干果。

除了经贸合作，塔吉克斯坦工商会主席朱马洪佐达强调，塔方还十分看重中国的经济发展经验，多次组织商业考察团到中国各省份考察。

萨托利部长介绍，塔吉克斯坦每年向中国派遣百余名农业专家和学者来中国“取经”。同时，中国会派专家到塔吉克斯坦进行农业技术培训，包括棉花和水稻种植、温室栽培技术等，这些技术在当地都得到成功推广。

除了农业领域，中塔两国在“一带一路”框架下还实施了多个合作项目，包括基础设施联通、铁路建设和天然气管道运输等。“很多中国企业在塔吉克斯坦境内开展的农业、能源、医疗、通信等领域的工作都已全面展开。”朱马洪佐达说。

谈到未来的合作前景，萨托利部长说，希望通过此次世园会能加强塔吉克斯坦与中国及其他参会国在农产品互换、加工包装、国际标准和建立合资企业等领域的合作。塔吉克斯坦希望将借鉴中国的农业技术，大力发展本国农业经济。

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