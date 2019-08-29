博鳌亚洲论坛将于2020年举办首届全球经济发展与安全论坛大会

8月29日，博鳌亚洲论坛北京新闻发布会现场。尚凯元 摄

人民网北京8月29日电（记者尚凯元）博鳌亚洲论坛秘书处今日在北京召开新闻发布会，宣布将在博鳌亚洲论坛框架下，设立“全球经济发展与安全论坛”，国家禁毒委副主任曾伟雄出任大会主席。首届全球经济发展与安全论坛大会将于2020年在中国举行，组委会业已成立，正在积极开展各项筹备工作。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，从经济发展与安全的角度成立专门论坛平台，在国际上尚属首次。他说，当前世界经济增长动能不足，发展不平衡问题突出。经济发展过程中的金融安全、食品安全、物流安全、生态环境安全等问题日益显著。互联网、大数据等新技术的深入应用既带来新的经济增长点，也伴随着网络安全、数字经济与信息和隐私安全等新挑战。国际经济合作进程中也面临公共安全治理、跨国投资与安保等新课题。经济发展与安全问题的联系日益紧密，相互作用与影响日渐显著，已成为各方普遍关注的重大国际性课题。为应对新的国际形势和发展需求，博鳌亚洲论坛设立全球经济发展与安全论坛，致力于为国际社会探讨相关议题搭建全球性平台。

曾伟雄感谢博鳌亚洲论坛邀请其担任大会主席。他表示，经济发展与安全历来密切相关。当前，世界经济发展与安全正面临双重承压，两者间的关联性、互动性正在变强：一是传统经济安全问题受到高度重视。各国在不同程度上均面临国际经济摩擦、金融风险、生态安全、能源资源安全、粮食和水安全、财政可持续性、贫富差距及失业产生的社会安全等问题；二是非传统安全形势更加错综复杂。恐怖主义、跨国贩毒、跨国有组织犯罪等问题久治不愈，需要国际社会从发展的维度去破解；三是科技与社会的发展伴随着新的安全问题。网络安全、信息安全、数据安全、隐私安全等同新技术应用相关的安全风险日益突出，物流安全、跨境安保、现代城市安全管理、社区安全等问题与经济社会问题相互交织。

曾伟雄表示，安全应对除了需在执法合作机制等“务实”的一面加强之外， 还需在“务虚”方面进行交流，特别是扩大常态化的对话合作机制。从全球和亚洲范围来看，与此相关的对话合作机制依然太少，博鳌亚洲论坛成立“全球经济发展与安全论坛”，顺应了国际社会形势变化中的深层次交流需求，提供了一个关注经济发展创新、安全热点议题的高端对话交流平台。

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