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驻加纳大使：外部势力试图搞乱香港 遏制中国发展

2019年08月29日14:35  来源：人民网-国际频道
 
驻加纳大使王世廷就香港问题答记者问（加纳使馆供图）
驻加纳大使王世廷就香港问题答记者问（加纳使馆供图）

人民网阿克拉8月29日电（姜宣 侯瑞） 中国驻加纳大使王世廷25日举行香港问题专题记者会，来自加纳通讯社、国家电视台、Atinka电视台、Joy新闻台、ABC新闻台、《每日写真报》、《加纳时报》、《导报》、和平电台、3News网站、现代加纳网站等加纳主流媒体约30名记者与会。

记者会首先播放了香港激进分子暴力违法行为的视频，在场人士表示了强烈愤慨。王世廷大使介绍了香港历史和当前香港局势，指出激进暴力分子肆意践踏法治，恶意破坏社会秩序，严重威胁香港市民生命产财产安全，严重破坏香港繁荣稳定，严重触碰“一国两制”底线，致使香港面临回归以来最严峻的局面。

王世廷表示，当前香港问题绝非所谓的人权、自由与民主问题，而是外部势力试图破坏“一国两制”，搞乱香港，遏制中国发展。

王世廷强调，香港是中国的香港，中国中央政府坚决反对任何外国势力干涉中国内政，插手香港事务，绝不会放任少数人以暴力行径搞乱香港，绝不允许任何人破坏香港的法治与良好发展局面，绝不允许任何人以任何借口破坏“一国两制”。

王世廷说，西方媒体对香港问题的报道往往混淆是非、颠倒黑白，其对香港局势的升级负有不可推卸的责任，西方媒体要深刻反思，摒弃双重标准，客观公正报道香港局势。

王世廷表示，中央政府坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持香港特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动。相信香港特区政府有能力处理好香港事务。

随后针对记者提问，王世廷详细回答了西方媒体为什么要歪曲报道香港示威活动，香港局势动乱对他们有何好处，导致香港目前动乱局势的原因，香港局势是否会失控，中美局势紧张是否会对香港局势产生影响，为什么说“一国两制”是确保香港稳定与繁荣的根本保障等问题。

当日，王世廷还应邀出席了加纳华人华侨社团自发举行的“反暴力救香港”活动。他表示，今天所有的在加纳华人华侨组织都来参加了这个活动，他们发出了拒绝暴力、维护安宁、反对外部势力干涉的强烈呼声。这一活动是自发的，他们不但代表了所有在加纳中国人的诉求，这同时也是全世界所有中国人的心声。我们希望这一声音传出去，传得远，守护好香港的繁荣与稳定。

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(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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