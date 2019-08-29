“好风相从——程小轩宫扇作品展”在东京举行

人民网东京8月28日电（记者刘军国）“好风相从——程小轩宫扇作品展”8月27日在东京开幕。该展览展出了青年书法家程小轩近期创作的以《二十四诗品》为内容的宫扇书画作品24幅，给中日两国观众带了新鲜感受，受到不少观众的好评。

日本前首相鸠山由纪夫、中国驻日本大使馆文化处二等秘书赵歆、东京中国文化中心主任罗玉泉、日本中国文化交流协会常务理事中野晓、日中友好协会专务理事永田哲二、全日本华人书协主席晋鸥出席开幕式并分别致辞。两国嘉宾在致辞中对程小轩举办宫扇作品展对于促进中日文化交流所发挥的作用给予积极评价。

程小轩，本名程俊英，曾留学日本，2019年获得北京语言大学文学博士，现为故宫博物院中国古代书画鉴藏史方向博士后，中国书协会员。此次展览将持续至8月31日。

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