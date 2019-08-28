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儿童俱乐部、成人水疗中心 全包式度假村受到全家人欢迎

2019年08月28日16:50  来源：人民网-国际频道
 
Ikos Dassia度假村就在海岸边。
Ikos Dassia度假村就在海岸边。

全包式假期如今创造了奇迹。新数据显示游客是如此热衷于预先支付，再也不必麻烦自己的钱包。

在科孚岛（Corfu）的Ikos Dassia度假村，科孚镇以北约8英里，其全包式套餐甚至延伸到酒店外一些餐馆的迷你酒吧和晚餐。

它的旺季一直持续到十月底，酒店客房占地面积超过25英亩，拥有411间客房，装饰简约而雅致，宽敞的浴室配有豪华洗浴用品。

有些客房有私人游泳池，还有一些是仅限成人。你也可以前往水疗中心，一个拥有奶油色大理石和香味蜡烛的避风港。

水疗中心是一个完美的地方，拥有日光躺椅、白色窗帘。提供橄榄油按摩服务。纯粹的喜悦。

远离水疗中心的平静，有一个充满活力的儿童区，小孩子们可以在巨型洒水车下嬉戏。

酒店还有各种年龄段的儿童俱乐部，托儿所可托管四个月的婴儿，每次会收费32英镑，但从四岁到十几岁儿童的手工和运动活动都包括在全包套餐内。

日落后，可以转向迷你酒吧，前往时尚的露台，品尝鸡尾酒，俯瞰海滩和山脉。

白天可以在海岸上乘船游览。酒店现在增加了一个乘船旅行选项，客人可以驶向附近的Vido岛，在小酒馆吃晚饭。

希望探索岛屿的客人可以在酒店租一辆Mini Cooper。这包含在全包价格中，所以客人可以在环绕着橄榄树林的蜿蜒道路上寻找完美的小海湾。

喜欢冒险的客人可以选择探索位于Mount Pantokrator山顶的风景如画的17世纪修道院，该修道院享有360度的海景。

还可以前往科孚镇，在旧城区的古老街道漫步，在广场中购物。

晚餐时，前往雷克斯（Rex），这里有美味的菠菜馅饼，然后乘坐迷你巴士返回度假村并在露台酒吧享用睡前酒饮。无需信用卡。极乐。

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(责编：燕勐、杨牧)
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