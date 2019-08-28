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驻加纳使馆举行2019年中国政府奖学金颁发仪式

2019年08月28日21:35  来源：人民网-国际频道
 
王世廷大使致辞（加纳使馆供图）
王世廷大使致辞（加纳使馆供图）

人民网8月28日电（姜宣 楼淡竹） 中国驻加纳使馆23日举行了2019年中国政府奖学金颁发仪式，驻加使馆大使王世廷，加纳教育部长普伦佩、外交部总司长扬基大使、加纳-中国友好协会主席柯乔大使、外交部亚太司副司长克里斯和奖学金获得者等共近300人出席。

王世廷向获得2019年各类中国政府奖学金310名加纳学生表示祝贺，并表示，尽管中国还是发展中国家，提供政府奖学金的数量却超过了所有其他国家，这体现了中国对加纳人力资源发展的大力支持。中国欢迎优秀加纳学子赴华，增进两国人员往来，让中加友谊深植于两国人民。希望获奖学生珍惜机会，刻苦学习，遵守中国法律法规，早日成为国家栋梁之材，为加纳经济社会发展和中国友好合作作出积极贡献。

加纳教育部长普伦佩感谢中国政府对加纳教育事业的支持。他指出，中国近年取得的发展成就令人震撼，现在已经是世界舞台的巨人和加纳学习的榜样。他希望学生们不辜负国家厚望，努力学习，体验中国博大精深的文明，为加纳经济社会发展多做贡献，为中加友谊增光添彩。

加纳外交部总司长扬基大使表示，中国人民重视教育、尊重法治、忠于国家、甘于奉献、团结协作，这是中国发展的秘诀。赴华学生作为两国合作的先锋，要抓住机会汲取知识，增长本领，报效国家，助力加纳实现“摆脱援助”的发展目标。

清华大学毕业生卡里卡里代表往届获奖学生称，中国之所以能够取得巨大发展成就，是因为找到了一条适合自己的中国特色社会主义发展道路。赴华求学的经历不仅让他为职业生涯奠定坚实的基础，也激励着他去寻找一条适合加纳发展的道路。

北京大学学生贾米拉代表今年获奖学生发言表示，赴华学习已成为各国学子的共同梦想，感谢中国政府给与她圆梦的机会，赴北大这所世界顶尖学府研习中国法律。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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