加纳国际民航组织中高级管理人员培训班闭幕式

人民网阿克拉8月28日电（姜宣 楼淡竹）为期5天的加纳国际民航组织中高级管理人员培训班23日在加纳首都阿克拉闭幕，中国驻加纳大使王世廷应、加纳民航局局长西蒙·阿勒蒂和国际民航组织协调员凯巴·拉明·卡什先生出席培训班闭幕式。

王世廷表示，此次培训班是中国帮助非洲国家拓展航空运输市场的一部分。2014年，国务院总理李克强提出实施《中非区域航空合作计划》，计划作为中非区域航空合作长远愿景的基本框架，旨在帮助非洲建立安全、舒适、便捷的航空运输体系，促进非洲国家经济发展。近5年来，中国积极支持非洲国家之间跨国和区域航空网络建设，加强在航空部门规划、专业人员培训、基础设施建设和联合运营航空公司等方面的协调与合作，取得了丰硕成果。中非区域航空合作是中非合作的重要领域，双方互补性强，潜力巨大。中方愿同非洲国家一道，加强战略合作，进一步落实《中非区域航空合作规划》，帮助非洲发展本土航空公司，培养本土航空人才，提升设施水平，建设中非航空丝绸之路，造福非洲人民。

加纳民航局局长西蒙·阿勒蒂表示，衷心感谢中国政府为加纳民航事业发展作出的重要贡献，这次培训对加纳特别重要，有利于加纳航空业在未来取得更卓越的成就。

该培训班由中国南南合作援助基金资助，共22名加纳民航局和航空业中高级管理人员就有关联合国航空安全和安保管理标准和最佳做法进行了学习培训。学员纷纷表达了对中国的感谢，并表示，将利用本次宝贵机会学到的知识和技能，更好地投入到工作中去，为加纳航空事业发展作出更大贡献。

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