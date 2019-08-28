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2019中国机械电子（印尼）品牌展在雅加达开幕

2019年08月28日19:57  来源：人民网-国际频道
 
中国驻印尼大使馆经济商务参赞处公使衔参赞王立平发表致辞（人民网记者 徐伟摄）
中国驻印尼大使馆经济商务参赞处公使衔参赞王立平发表致辞（人民网记者 徐伟摄）

人民网雅加达8月28日电（记者 徐伟）由中国商务部主办，商务部外贸发展事务局和中国机电产品进出口商会共同承办的2019中国机械电子（印尼）品牌展28日在印尼首都雅加达国际展览中心开幕。

中国驻印尼大使馆经济商务参赞处公使衔参赞王立平、印尼工业部农业产业总干事阿卜杜勒、印尼纸浆和造纸协会主席达拉姆、中国机电产品进出口商会副秘书长张晶、中国化工信息有限公司总经理王武出席开幕式并致辞。商务部外贸发展事务局、山东省商务厅、中国环境保护产业协会，以及印尼数字印刷协会、印尼金属及机电产业联合会代表等出席开幕式。

王立平指出，印尼是“21世纪海上丝绸之路”首倡之地，中印尼贸易合作发展迅猛，投资环境不断改善。佐科总统提出印尼工业4.0发展路线图，将五个拥有相对竞争力的产业作为优先发展领域，其中包括食品饮料、纺织服装、汽车及配件、电子信息和化工。中国在这五大领域均具有丰富经验和明显优势，双方合作潜力巨大。

阿卜杜勒在致辞中说，这次展会为印尼和中国企业搭建了交流平台，为两国企业提供了良好的沟通机会。纸浆和造纸业一直以来都是印尼关注的重点行业。近年来，印尼造纸行业发展迅速、前景广阔，印尼工业4.0发展路线图也将带动造纸业的发展。希望展会能够展示更多来自中国的新技术，用于解决印尼当前面临的问题。

张晶表示，近年来，中印尼经贸合作取得丰硕成果，合作领域不断拓宽，合作层次不断提高。我们希望此展不仅能将优秀的中国企业和产品带到印尼，促进双边贸易和投资合作，也希望展会作为行业交流平台，能够加强工业领域行业之间的技术交流和经验分享，推动工业领域的绿色和可持续发展。

本次展会将从28日持续举办至30日，约有120家中国企业参展，展览总面积约4000平方米。展品包括农业机械、电力能源及电气设备、机械零部件、环卫设备、造纸环保和废水、废气、固废处理设备等。展会举办期间，中印尼双方还将共同举办形式多样的专场论坛、研讨会及商务对接会等活动，两国知名企业将分享各自优势，并探讨最新行业发展趋势。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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