中国第18批赴黎维和医疗队首次高标准通过军事能力评估

人民网贝鲁特8月28日电（记者 李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）当地时间8月26日，中国第18批赴黎巴嫩维和部队医疗分队首次接受联合国军事能力评估，所有项目均高标准通过。

此次评估组由联黎司令部7个部门10余人组成。针对维和医院的特点，对医疗保障能力、人员结构、军事行动、卫勤技能、态势感知、通信保障和后勤保障七方面的问题进行评估。评估组通过听汇报、对口问询、查阅资料、实地查看等方式评估每项内容，具体包含卫生健康、医疗程序、卫勤保障、医疗急救处置、紧急情况预警、防卫演习等99项。

评估完成后，评估小组组长、联黎司令部卫勤处负责人张秋实中校表示，“中国维和医院无论硬件还是软件，准备都很充分，对所属的情况都十分熟悉。尤其在临床实践工作中，维和医院堪称中国维和部队在当地的闪亮名片。”

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