新版《列国志·法国》（第四版）在京发布

中国欧洲学会法国研究分会秘书长王立强（左三）介绍新版《列国志·法国》（第四版）情况。 记者 李琰摄

人民网北京8月28日电 （记者李琰）进入21世纪以来，法国在政治、经济和社会领域出现了不同程度的危机，从而使法国的“大国梦”“强国梦”难以为继。为此，法国政府加大改革和创新力度，促使其在政治、经济和社会层面实现转型。新版《列国志·法国》（第四版）实时地反映了“工业化新法国”的现状以及马克龙政府的外交理念。

8月28日，由中国欧洲学会法国研究分会和社会科学文献出版社国别区域分社承办的新版《列国志·法国》（第四版）发布会在中国社会科学院欧洲研究所举行。

该书由法国问题专家、社科院欧洲所研究员吴国庆撰写并修订。全书分为八个章节，涵盖法国概况、历史、政治、经济、军事、社会、文化和外交等方面内容，对今日法国的丰富现状进行了较为全面的呈现和解读。2003年，《列国志·法国》第一版发行，之后经过两次修订再版。此次第四版不仅更新了法国内政外交的相关数据和信息，尤其增加了法国与中国“一带一路”倡议和“中国制造2025”对接的内容，使读者对中法关系发展有了更深层次的了解和认识。

《列国志》编撰出版工作自1999年正式启动，截至目前，已经出版144卷，涵盖世界五大洲163个国家和国际组织，成为中国出版史上第一套百科全书式的大型国际知识参考书。新版《列国志》除了在内容上进行更新、增补之外，还将全面整合国别国际问题研究资源，构建列国志数据库，以便更好地服务于广大读者学习和研究。

新书发布会之后，来自社科院欧洲所、中联部、中央党史和文献研究院、中国现代国际关系研究院、中国国际问题研究院、中国国际战略学会、北京外国语大学、南京大学、浙江工商大学、三峡大学等近50位专家学者，就“多维视角下的法国局势”进行了学术研讨。

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