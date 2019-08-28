驻法国使馆教育处举办“中国政府奖学金”赴华留学行前培训会

人民网巴黎8月26日电（记者葛文博）26日，驻法国使馆教育处为获得2019-2020年度“中国政府奖学金”的法国赴华留学新生举办欢送会暨行前培训会。教育公参杨进、法国中国同学会主席毕洛兰（Florence BIOT）、2019-2020年度“中国政府奖学金”获得者、“汉语桥”中文比赛参赛选手及留华毕业生代表等60余人出席活动。

毕洛兰首先介绍了中国同学会自2013年成立以来的发展情况，她希望法国留华学生能积极地将在中国的见闻与感受分享给法国民众，让他们更加客观、全面地了解中国。

会上，新老中国政府奖学金获得者代表分别介绍了自己选择留学中国的动机、今后的职业理想及留学中国的经验与感受。历年“汉语桥”比赛优秀参赛选手则结合自己学习汉语的经验，围绕“如何克服在华学习的语言及文化障碍”为即将留华学习的新生答疑，并希望通过筹建汉语桥俱乐部的方式，为更多热爱汉语、对赴华留学感兴趣的学生提供帮助及交流平台。

杨进公参在总结致辞中向“中国政府奖学金”获得者表示祝贺，并结合自身的求学和工作经历，向法国留华学生介绍了中国教育改革发展情况。他指出，中国在法国留学人数已达到4.6万人，法国赴华留学生人数也突破1.1万人，中法两国的青年学生是两国交流的重要力量，希望所有法国留华学生在中国学有所成，毕业回到法国后继续为密切两国各领域交流与合作积极贡献力量。

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