约堡大学与南京工业大学共建“南非-中国化工与环境联合研究中心”在南非约翰内斯堡揭牌

Punkah Mdaka司长和李南公参一道为约堡大学与南京工业大学“南非-中国化工与环境联合研究中心”联合研究中心揭牌。

人民网约翰内斯堡8月24日电 （王磊）南非当地时间8月23日，约堡大学与南京工业大学共建“南非-中国化工与环境联合研究中心”揭牌仪式在南非约翰内斯堡举行。南非科技创新部双边合作司司长Punkah Mdaka、中国驻南非大使馆首席馆员李南公参、科技参赞侯立宏，南京工业大学校长乔旭教授、约堡大学校长马瓦拉教授以及当地学者、媒体代表等近百人出席了当天的活动。

Punkah Mdaka司长向联合研究中心揭牌表示热烈祝贺。她指出，联合研究中心成立的意义重大，为中南两国科技深入合作做出了贡献。南非科技创新部会关注和支持研究中心，希望看到丰硕成果，造福两国。

李南公参对两校共建联合研究中心表示热烈祝贺。他介绍了中国创新发展成就和中南科技创新合作进展。中国近年来致力于高质量创新发展，已成为具有重要影响力的科技大国，在研发投入、研发人员和创新产出等多个方面已稳居世界前列。特别是，在两国元首的高度重视和亲自推动下，中南科技创新合作已经发展成为支撑中南全面战略伙伴关系的重要支柱。去年7月两国科技部签署的《关于共建中南联合研究中心的行动计划》、《关于实施中南青年科学家交流计划的行动计划》正得到深入落实，中南科技创新合作不断取得新的进展。

李南公参高度评价约堡大学为致力于推动非洲创新发展所做的不懈努力，并充分肯定了约堡大学对华合作取得的重要进展。约堡大学在南非高校中首批设立孔子学院并率先成立非洲-中国研究中心，已成为中南学术与人文交流的重要基地。尤其是，两校积极响应两国元首达成的加强科技创新合作共识，鼓励支持孔子学院发挥作用，创造条件，强强联合，加强两校科技创新合作，共建“南非-中国化工与环境联合研究中心”，必将促进中南该领域学术水平提升和学科建设，打造成为高水平的国际联合创新新的平台，为推动中南科技创新合作发挥示范作用。

马瓦拉校长回顾了两校四年多来的合作，南京工业大学作为约堡大学最重要的合作高校，作为共建了约堡孔院的高校，两校的互访与合作频繁深入。马瓦拉校长表示，他非常了解南京工业大学在化工环保领域的实力，对两校两个国家级平台实验室共建的联合研究中心的未来非常有信心，它将极大贡献于约堡大学引领非洲第四次工业化战略的实现。

乔旭校长表示，该研究中心的成立是贯彻两国元首对科技合作的关切与指示，执行两国科技部2018年签署的《关于共建中南联合研究中心行动计划》，落实徐南平副部长访问约堡大学时对两校加强和深化科技合作的指示。马瓦拉校长在今年四月，被拉马福萨总统任命为南非第四次工业革命总统委员会副主席。南京工业大学对马瓦拉校长领导下的约堡大学的快速发展与实力有信心，依托两校联合研究中心，希望未来能引领两国在此领域的发展前沿，为高速工业化发展下两国的环境保护做出贡献。乔旭校长感谢了关心支持联合研究中心的两国科技部和中国驻南非使馆，约堡孔院的桥梁功能，也期望研究中心早日成为受两国科技部认可的政府间国际联合研究中心。

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)