中南警力合作打造平安南非

人民网约翰内斯堡8月26日电（记者 李滢嫣）据中国驻南非大使馆消息，当地时间24日，由福建警察学院教官团执教的南非“警察武力使用培训班”结业典礼在约翰内斯堡成功举行。中国驻南非大使林松添出席并致辞。中国驻约堡代总领事屈伯勋、驻南非使馆警务参赞俞圆、福建警察学院教官团，约堡市主管公共安全的副市长孙耀亨、警察局代理局长谭贝及约堡市政府和警察局高官、参与培训的市政警察，南非华人警民合作中心负责人以及华人华侨、中南媒体代表等近百人参加结业典礼。

林松添首先对此次培训班成功举行和参训学员取得佳绩表示热烈祝贺，为约堡市政警察为民服务的优异表现和福建警院教官倾心授课真诚点赞！

林松添积极评价约堡市政警察为维护城市治安所做贡献，指出约堡是南非华侨华人和中资机构最集中的大都市，治安形势严峻，约堡市政警察专业敬业，有效遏制犯罪，积极打造平安城市，为约堡市吸引外资、发展经济、增加就业、改善民生积极营造有利安全环境，赢得了广大市民特别是华人社区的信赖。相信此次培训不仅有助于约堡市政警察提高自身能力建设，更好维护社会治安，也将为中南警务合作奠定坚实基础，树立示范标杆。

林松添说，中国大使出席今天的结业典礼就是要感谢约堡警局倾力为中国公民和企业机构提供安全保障，对约堡警局良好的专业表现和为民服务的理念表示赞赏，显示对推进中南警务合作的坚定决心。

林松添表示，南非拥有资源丰富、区位优越、发展基础和条件良好三大独特优势，是世界上投资创业和旅游最好的潜在目的地之一。但治安问题成为影响外国投资和游客来南的主要关切之一。中方将坚定支持拉马福萨总统打击暴力犯罪的施政目标和努力，愿与南方密切协作，深化两国警务执法交流合作，助力南方建设平安南非，为中南各领域友好互利合作营造安全有序的环境。

孙耀亨和谭贝衷心感谢福建警察学院教官团倾囊相授，高度评价中国警察战术素养和警务技能，表示此次培训班切实提高了当地警员能力、增强了打击犯罪的本领。没有平安社会，外国投资和游客来南合作与发展就无从谈起。约堡警方期待继续与中国警方开展警务培训等合作，提高自身能力建设，为约堡吸引投资和游客打造良好的安全环境。

参训学员纷纷感谢中国警官辛勤教学，高度赞赏中国警官的过硬素质和本领，表示今后将把所学技能运用到日常工作中，以更加专业的素养和能力，加强预防和打击犯罪，打造“平安约堡”，保护包括华侨华人在内的约堡全体市民的生命财产安全。

随后，林大使代表中方为5名优秀参训学员颁发证书和荣誉徽章。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)