“并肩远航”中美建交四十周年峰会在旧金山举办

人民网旧金山8月25日电（邓圩 宫欣）“如何积极地向前推进中美关系的下一个40年？我们需要在两国之间搭建桥梁，而不是建造围墙。”当地时间8月24日，美中建交40周年回顾与展望高峰论坛在旧金山湾区伯灵格姆市举行，加州副州长康伊莲（Eleni Kounalakis）在论坛上表示。

以“并肩远航”为主题的中美建交40周年高峰论坛由方李邦琴基金会主办，中国驻旧金山总领事王东华、加州副州长康伊莲（Eleni Kounalakis）、加州参议员Jerry Hill、奥克兰市长薛丽比（Libby Schaaf）、北京大学校务委员会副主任叶静漪等知名政要、专家学者、当地组织、企业代表等出席峰会，就促进中美两国互相了解、总结成功合作经验、探讨如何加强两国的理解与互动，积极推动中美关系下一个40年发展发表讲话。

中国驻美国大使崔天凯、美国前总统卡特、美国众议院议长南希·佩洛西、美国民主党资深参议员黛安娜·范斯坦、加州州长加文·纽森等知名中美政要纷纷给该论坛发来贺信，高度赞扬本次活动。

任期内实现了中美建交的卡特总统在贺信中感慨道：“当我决定使中美两国的外交关系正常化时，很少有人能想象这种关系在未来40年中会有多大程度的发展。过去四十年中，贸易，旅游和双向投资使中美两国和整个世界受益。

相向而行是共同要求

“中国和加州注定要成为密切的合作伙伴。”加州副州长康伊莲（Eleni Kounalakis）在开场致辞中表示加州与中国交往历史悠久，她回顾了从早期淘金热的中国移民到太平洋铁路华工所做的历史贡献，并表示正是由于早期中国移民们的辛劳付出，才造就了今日的美国。

针对中美关系目前的紧张局势，康伊莲表示亲密的合作伙伴之间发生冲突和争论是很自然的。“我是一个乐观主义者。我认为，由于中美关系的持久性，未来仍然光明。”

中国驻旧金山总领事王东华表示40年双边关系发展历程表明，中美是重要伙伴，而不是战略对手，中美合作是互利双赢，而不是零和游戏。

王东华指出，尽管两国国情都发生了巨大变化，但合作一直是中美关系的主流；虽然两国间存在一些分歧，但共同利益远大于分歧。

奥克兰市长薛丽比（Libby Schaaf）刚结束对中国的首次访问。她将这次中国之行形容为“难以置信的”。她在会上感叹，中美关系在教育、经贸、创新和气候变化等领域充满了希望和机遇。

薛丽比在会上兴奋地分享了在中国的所见、所闻、所感。她鼓励更多的美国市长们去中国进行交流访问。她表示进行交流访问的次数越多，就越能感受到中美两国人民的愿望是一致的，无关国界与政治。“人与人之间的关系比国家更自然。”

推动中美民间加强沟通合作，夯实地方和民间友好基础正是知名侨领方李邦琴举办本次论坛的初衷所在。

方李帮琴女士在致辞中以1971年“乒乓外交”开场，回顾中美建交40年历程。她表示，在这个特殊时期，中美民间交往交流显得尤为重要，此次论坛的主要目的不仅是庆祝，更是折射过往、审视当下、寄望未来。她表示只有中美通过优势互补，才能实现互利共赢。而峰会以“并肩远航”为主题，就是希望美中关系能够在未来40年，依然并肩远航。

论坛主办单位方李邦琴基金会成立于2011年，是一家旨在增进中美两国人民之间相互了解与合作的非盈利组织。

中国驻美国大使崔天凯在贺信中高度赞扬了方李邦琴基金会，感谢方李邦琴基金会对一直推动中美友谊所做出的贡献。中国驻旧金山总领事王东华向方李邦琴女士及其基金会为举办此次论坛付出的辛勤努力表示感谢。

贸易战损害美国经济

“国际关系不是也不能建立在交易得失的心态上，它必须是双赢的，”加州副州长康伊莲指出造成中美经贸持续摩擦的症结所在。

王东华表示，中美是世界前两大经济体，相互经济依存度很高，利益交织紧密，发展优势互补。美方的关税措施导致双方贸易紧张不断升级，给两国人民带来巨大损害。

乔治布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为（David Firestein）认为，“从美国的角度来看，贸易战带来的最大问题是损害了美国经济。”

湾区委员会经济研究所高级总监Sean Randolph根据调查证实，因含有中国制造的零部件产品而导致成本提高的美国制造商们，将税收负担转嫁给美国消费者。此外，美国的农业也受到了关税的严重影响，因此美国政府向美国农民们提供将近200亿美元的补贴，以弥补关税造成的损失。

根据纽约联邦储备银行估计，现有的关税政策已经导致每个美国家庭约损失830美元，当征收新的关税时，这个损失将上升到1030美元。

针对鼓噪中美经济“脱钩”论，方大为认为“没有任何一所大学、政府或者企业会认为不和中国合作会更好。”他指出中美之间还存在许多合作的可能性，能源就是其中一方面。

中国企业来自国家电网全球能源互联网美国研究院院长王之伟在论坛上详细解释了中美在能源上的相互依存性，并表示中美面临同样的挑战，也拥有共同的目标。

王之伟以智能电网举例，智能运行是实现智能配电网的关键，也是技术难度最大的部分。对此，输电网和配电网分别具有不同的功能需求。中国在建设一个强大的智能输电网方面做出了巨大的努力和投资，而美国则一直致力于通过其电网现代化改造发展智能配电网。如果将中美两国的方法和能力相结合，整个电力系统将得到更高效，更有效和更有弹性的建设和运营，能够达到两国实现互惠互利、合作共赢的目的。

妖魔化中国会把美国引上危险之路

“我们现在这个国家面临着非常深刻的挑战，”乔治布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为（David Firestein）说。他表示华盛顿“在处理当今世界上最重要的双边关系时，正在危险地走下去”。

“我爱中国人民，我的一个梦想就是中美两个强大的国家能够共同建立全面合作的友谊关系，为其他地区的人民带去和平和繁荣。”方大为在论坛上分享了老布什日记中的一段话。他认为这充分表达了老布什对于中美两国关系发展的态度和愿景。

根据香港《南华早报》早前报道，美国前总统老布什之子Neil Bush上个月在参加活动时同样表示，他认为老布什对待中国的策略才是改善目前中美紧张关系的有效途径。Neil Bush称美国应采取“诚实、直接和有针对性的”策略与中国往来，而不是把中国当作敌人对待，他强调“妖魔化中国”将导致美国走上危险的道路。

曾任美国驻莫斯科大使，现为斯坦福大学弗里曼·斯波利国际研究所主任Michael Mcfaul在论坛上表示，不可否认中美两国存在意识形态差异的事实，但是如今中美在各方面已经高度交织在一起。他以北京大学斯坦福中心为例，美国斯坦福大学与中国北京大学已经在教育方面积极开展了各项合作。

作为斯坦福的教授，他认为他们需要在“这个非常关键和危险的时刻”更好地了解中国，并且保护学术自由。“现在比任何时候都更需要与中国进行深入接触，而不是面对对抗时选择退缩，”Michael Mcfaul说，“这是我们的任务。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、杨牧)