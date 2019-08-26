中老“和平列车”医疗三队圆满完成医疗服务活动

到巴色第五师医院参观交流

人民网巴色8月25日电（记者 孙广勇）8月25日，中国“和平列车”医疗三队与老挝陆军第5师医院在占巴塞省巴色举行了物资捐赠仪式，“和平列车”医疗三队在巴色和萨南赛开展的医疗服务活动落下帷幕。

“和平列车”医疗三队在巴色开展3天医疗服务期间，抽组了12人医疗分队前往2018年溃坝事故发生地阿速坡省萨南赛县开展义诊，受到了巴色和萨南赛民众的热烈欢迎和高度赞誉。医疗服务期间共接诊治疗1575人次，开展B超、心电图、X线、CT等各类检验检查320余人次，发放药品2100余品次，发放中老双语健康知识手册2800余份，组织了220余人次的专业技能培训。分别在巴色第5师医院和萨南赛巴东村受灾群众临时安置中心向老方捐赠总价值50万元人民币的医疗设备和药品耗材。

针对当地医疗资源匮乏的客观实际，医疗队员抱着高度负责的态度，认真对待每一名患者，耐心问诊和治疗，发现并确诊肺癌、肝右叶肿瘤等疑难病4例，发现并指导肺结核、肾积水、甲状腺瘤等16例病例救治。居住在巴色的患者沙，咯血已有半年之久，慕名前来就诊。医疗队医生根据患者主诉并查体后，决定给患者做胸部X线检查，结果提示肺结核可能。医疗队立即与老方第5师医院院长康迈中校通报病人情况，建议对患者进行隔离，痰液检查确诊后进行抗结核治疗，患者沙说“感谢中国军医认真的态度和细心的诊疗，及早帮助我发现了病情，为我制定了细致治疗方案”。

老挝人民军陆军第5师医院院长康迈说，“中国军医医术高超、临床经验丰富，尽心尽力地为患者检查、诊断和治疗，得到了各界的一致好评。老挝和中国是一家人，中国医疗队帮助老挝提升了医疗卫生水平，十分感谢中国。”

经过几天的交流沟通、示范带教，队员们与老方人员建立了深厚的友谊，对就诊患者不再仅仅用“你好、谢谢”打招呼，还可以使用老挝语进行简单的问询和交代医嘱，拉近了距离，增进了感情。

通过为老挝军民开展义诊、体检、巡诊等服务，为老方医务人员开展学术讲座、教学查房、疑难病例讨论、手术室建设指导等技术帮带和交流活动。“和平列车”医疗队员用顽强的精神、精湛的医术、过硬的作风，充分展现了中国人民解放军的良好形象，为老军留下了一支带不走的医疗队。

(责编：崔越、刘洁妍)