中国驻几内亚使馆举行2019/2020学年度中国政府奖学金颁发仪式

人民网科纳克里8月25日电（姜宣、岳少文） 当地时间23日，驻几内亚使馆举行2019—2020学年度中国政府奖学金颁发仪式，驻几大使黄巍、几高教科研部长巴尔德、总统府外国奖学金署署长迪乌巴特等高级官员和全体获奖学生，以及中资企业代表和使馆工作人员等近百人出席。

黄巍祝贺几优秀学子获得中国政府奖学金，赞赏几政府对两国教育合作高度重视，及中资企业对几留学生赴华提供的有力支持。他表示，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上宣布 “八大行动”举措，把能力建设放在了突出位置，为中几教育合作、特别是人才交流指明了方向。今年是新中国成立70周年，也是中几建交60周年，在此时机获得的奖学金更具特殊意义，希望学生们在华期间抓住机遇，勤奋学习，积极交流，努力为构建中非命运共同体贡献力量。

巴尔德代表孔戴总统、福法纳总理和几政府，对中国政府和人民长期为几教育事业发展提供的宝贵支持和无私帮助表示衷心感谢。他说，几是第一个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家，对华友好感情深厚。中国成立70年来，特别是改革开放40多年来取得了举世瞩目的经济社会发展成就，这都离不开高水平教育的有力支撑，值得包括几在内的广大发展中国家学习借鉴。希望几学子珍惜来之不易的赴华深造机会，努力成为祖国建设发展的栋梁之才和几中合作交往的友好使者。

获奖学生们深受鼓舞，纷纷向中国政府和人民表达了由衷的感谢，并决心传承两国友好，赴华刻苦学习，吸收中国先进理念和成功经验，为推动祖国发展和几中务实合作而努力奋斗。

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