中国驻拉各斯总领馆召开2019年第二次安全工作会议

人民网拉各斯8月25日电（姜宣、林琼斯）24日，中国驻尼日利亚拉各斯总领馆召开安全工作会议，总领事储茂明、副总领事管仲奇与会，领区中资企业和华侨华人代表百余人参加。

管仲奇介绍了尼日利亚全国安全形势概况及领区1-8月份领保案件基本情况。指出，2019年以来，尼安全形势总体可控，但博科圣地、什叶派穆斯林示威活动、农牧民冲突、“比夫拉”分离运动等热点问题尚未平息，绑架、海盗等恶性案件和各类社会治安案件较往年呈高发态势，中资企业和华侨华人要高度重视安全防范工作，落实各项安全制度，防止恶性案件发生。

储茂明充分肯定了各侨团、中资企业负责人、安全联络员和领保志愿者在过去一个阶段安全工作中发挥的重要作用。并表示，领事保护与协助工作是打造新时期海外民生工程的重要抓手。总领馆将在充分调研的基础上推出新举措，进一步完善“大领保”服务体系，提升领保工作水平，切实维护领区中国公民、企业合法权益，筑牢在尼侨胞的海外安全网。

会上，总领馆双边处领事刘君胜通报了今年1-8月份领区企业安全生产与劳资纠纷案件情况。奥贡广东自贸区、拉各斯华助中心、山东商会等代表分别发言，分享安全防范工作及参与领事保护协助工作的经验和体会，与会人员还就如何规避安全风险，进一步做好安全工作进行深入讨论。

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