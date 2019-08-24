华文出版社 “走出去”，把优秀的中国文化作品带到阿拉伯世界

人民网北京8月24日电（记者 曾书柔）第26届北京国际图书博览正在北京举行。23日下午，中国出版集团华文出版社与埃及奥西里斯出版社共同举办了《我们误判了中国》、《达赖喇嘛传》阿拉伯语新书发布暨《中华上下五千年》版权签约仪式。

在签约仪式上，中国出版传媒股份有限公司副总经理李岩高度肯定了华文出版社近年在文化走出去方面的成绩，并希望加深加大与阿拉伯国家的合作，提供给中阿读者更多更好的中阿互译成果。埃及奥西里斯出版社社长阿里亦表达了与中国出版业深度合作的愿望。

据华文出版社社长宋志军介绍，华文出版社致力于讲好中国故事，讲清国家和民族的历史传统、文化积淀。经过多年积累，华文出版社在中国文化输出方面积累了一些经验，也取得了一些成果，主题图书的输出趋势很好，《大国来了》、《大国不易》、《我们误判了中国》、《我们看好中国》等主题图书相继输出美国、德国、埃及等国家。

《我们误判了中国》中文版主编、《环球时报》首席编辑谷棣说，《我们误判了中国》一书中，集结了基辛格、卡特、福山、约瑟夫·奈、奈斯比特、大前研一、布热津斯基等41位西方长期深研中国、具有极大影响力的政要、精英和智库成员对中国的重新认知和判断，能够帮助海外读者了解一个真实的中国、和平的中国、发展的中国。

作为《达赖喇嘛传》作者——已故藏学家牙含章的好友，中国社会科学院研究员、博士生导师降边嘉措介绍了该书的成书过程与背后的故事。他高度评价了《达赖喇嘛传》的学术价值，认为该书是研究西藏历史和社会、研究达赖、班禅世系发展的重要专著，将其译成外文版本将有助于外国读者客观认识西藏。

埃及青年汉学家、埃及明亚大学语言学院中文系教师穆罕默德·安瓦尔·谢赫是《我们误判了中国》、《达赖喇嘛传》阿拉伯文版的译者，在本次签约仪式后，即将着手进行《中华上下五千年》的翻译工作。他说，《我们误判了中国》一书从西方重构对中国认知的特殊角度，澄清了外界对中国常见的误读和误判，有助于阿拉伯世界了解真实的中国。《达赖喇嘛传》不仅讲述了十三世达赖喇嘛的生平和主要活动，还展示了西藏的历史。通过这本书，阿拉伯读者能从更开阔的视野了解西藏的过去、现在和未来，从历史的角度客观了解西藏。

谢赫说，中国是开放、包容、现代化的国家，与埃及一样有着悠久的历史与古老的文明。与汉语结缘十几年以来，他时刻关注中国发展。翻译这些经典书籍并非易事，为了将原书的思想意图准确介绍给阿拉伯读者，谢赫耗费了许多心血。但是，为中阿搭建人文交流之桥带来的荣誉感和使命感，使其愿意继续在翻译和出版事业贡献自己的力量。

近年来，随着“一带一路”倡议的推进，华文出版社相机而动，推出了“丝路文库”系列丛书近百种，又加深加大与丝路沿线国家的合作，将代表中国国家和民族的历史传统、文化积淀、新型的中国模式等优秀作品输出到海外，既让国人对丝路沿线国家和民族有了更深的了解，更让各国人民从各领域、多角度、深层次加深对中国的了解。

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