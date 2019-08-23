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外交部发言人一周观点撷英

外交部严正抗议美对台售武：一切后果自负！

2019年08月23日19:22  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美国对台出售武器、香港局势等依旧是国际舆论关注的焦点。香港游行示威和暴力犯罪活动持续发酵，加方对香港事务指手画脚，针对这些搅乱香港局势的言论和行径，我外交部发言人进行了严正回应。同时，蓬佩奥发表涉华错误言论、俄方称美方介入莫斯科非法游行、《华尔街日报》断章取义蓄意挑拨中非合作等也受到了国内外媒体的关注。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。

“我们希望美方能够说到做到，停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视方式对待中国企业，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事，而不是相反。”

——19日，针对美国总统特朗普表示不愿与华为公司做生意的言论，外交部做出上述回应。

记者会实录：

问：美国总统特朗普周末表示不愿与华为公司做生意，他还没准备好与中国达成贸易协议。在这种情况下，中方是否认为还有继续磋商的意义？

答：关于华为问题，我们多次说过，中美企业之间的经贸合作是互利共赢的。中美元首大阪会晤时，美方表示将允许美国公司继续向华为供货。美方何时兑现承诺、如何兑现承诺，事关美方自身的信誉和公信力，国际社会也都看在眼里。我们希望美方能够说到做到，停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视方式对待中国企业，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事，而不是相反。

关于中美经贸磋商，中方的立场是一贯和明确的。我们希望美方能同中方共同努力，落实两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。

大家也都注意到，中美两国的经贸团队也保持着联系。上周二，刘鹤副总理应约与中美经贸高级别磋商美方牵头人通话，你可以查询一下有关消息稿。

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(责编：崔越、杨牧)
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