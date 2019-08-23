“和平列车”医疗三队在老挝巴色开展医疗服务活动

人民网巴色8月23日电（记者 孙广勇）8月23日，中国人民解放军赴老挝“和平列车”医疗三队依托老挝第5师医院，在巴色全面开展医疗服务活动。此次医疗活动中老双方领导高度重视，活动前期也进行了充分磋商和周密筹备。

老挝总后勤部卫生局副局长宛平上校、老军第5师政委波坦上校、第5师医院院长康迈中校、中国人民解放军东部战区和平列车医疗三队队长徐晓莉部长、中老双方官兵及医务人员，共100余人出席开幕式。宛平上校在开幕上表示老挝人民军的全体官兵对中国共产党和中国政府在各个时期为老挝人民革命党、老挝政府、军队和人民提供的物质和精神帮助表示感谢。老方医务人员要把握这次中方医疗队在巴色和萨南赛开展医疗服务的机会，开展深层次、全方位的学习与交流。

“和平列车”医疗三队是由中国人民解放军东部战区总医院抽组，刚刚完成琅勃拉邦批量车祸伤员应急救援和医疗后送任务，立即转场至老挝南部巴色和萨南赛开展为期4天的医疗服务活动。“和平列车”医疗三队30名队员由普通外科、骨科、消化内科、呼吸内科、心脏内科、内分泌科、肝病科及感染科等22个专科组成，专家组高级职称14人，硕士、博士23人，诊疗范围覆盖当地疾病谱，专业组成着重考虑老挝军民常见病、多发病和急缺专业。

医疗三组副队长苏义介绍说，此次医疗队依托老军第5师医院现有设施设备基础，按需筹措携带心电图机、眼科手持式充电裂隙灯、耳鼻喉科前鼻镜等专科检查治疗相关器材耗材，超声诊断与检验相关检查试剂耗材等，以及医疗服务必需的药材298个品种。携带总价值50万元人民币的药品器材，医疗服务后全部捐赠给老方。

据悉，8月24日医疗三队还将抽组医疗小组赴2018年溃坝事故发生地萨南赛县为当地民众进行医疗服务。医疗三队队长徐晓莉表示，此次活动是将习近平主席和本扬主席中老两国领导人对巴色和萨南赛民众的关心送到百姓身边的务实之举，医疗队员将为老挝军民开展义诊、体检、巡诊等服务，为老方医务人员开展学术讲座、教学查房、手术指导、疑难病例讨论等技术帮带和交流活动。全体队员将用精湛的技术为老方军民提供优质的医疗服务，为提高老挝军民的健康水平、提升医疗技术贡献一份力量。

此次活动加深了中老双方的友谊，促进了两国卫生事业的发展，推动了医疗卫生领域的深入交流与合作。截止发稿时，医疗三队免费为老方官兵和民众检查诊疗200余人次，开展超声和X线检查60余例，发放药品300余品次。接下来几天医疗队将发扬持续战斗的精神，继续为巴色当地官兵和民众开展医疗服务活动，同时做好萨南赛县义诊服务。

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