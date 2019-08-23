打乒乓 叙友情 话合作

人民网洛杉矶8月22日电（记者王如君）8月22日晚，位于美国加利福尼亚州的尼克松总统图书馆内，欢声笑语，热闹非常！中国乒乓球运动员来了，美国乒乓球运动员来了，中美两国官员、 外交人员、体育界人士、美国尼克松总统图书馆和尼克松基金会职员以及旅美华侨华人代表数百人齐聚一堂，热烈庆祝“乒乓外交”48周年、中美建交40周年和中美两国国家乒乓球队首次集合训练取得成功。

中美国家乒乓队员先后到达后，各方人士亲切寒暄问候。中美两国乒乓球队队员在尼克松图书馆职员的引领下，参观了尼克松图书馆暨博物馆的展厅，领略了尼克松总统的一生事业以及尼克松1972年历史性访华的各个重要瞬间。随后，中国乒乓球队著名运动员丁宁、刘诗雯和许昕同美国朋友打起了乒乓球。银球翻飞，一来一往，充分展示了中美乒乓人的友好情谊。尤其是许昕和1971访问中国的美国乒乓队成员乔治·布拉斯威特的表演赛，吸引了所有人的注意力。许昕谦虚递球，布拉斯威特认真扣杀……这对中美隔代乒乓选手的一递一扣，既反映了乒乓人的斗志，也显示了两国民间外交友谊的深厚。表演赛后，布拉斯威特高兴的对记者说，太兴奋了。48年前我同庄则栋打过球，没想到48年后我又同新一代中国运动员打乒乓。乒乓球运动是一项十分健康的运动，有利人体力也有利于脑力。美中两国运动员本次开起了一起训练、共同合作的新时代，希望双方合作取得更大成就。

看到热烈友好的场面，让人不禁想起48年前的珍贵节点。1971年三四月间，第31届世界乒乓球锦标赛在日本名古屋举行。4月4日，当时还是大学生的19岁美国运动员科恩搭便车上了中国队的车。端祥了这位小老外十分钟后，31岁中国运动员、世界冠军庄则栋主动上前和他握手、寒暄，并送他一块中国杭州织锦留作纪念。第二天，科恩专门准备了一件印有和平标记的运动衫回赠庄则栋并与他拥抱。后来中美双方互动，最终促成了美国乒乓球协会运动员4位官员和科恩等9位运动员及一小批美国新闻记者经香港抵达北京。科恩等9人成为自1949年以后第一批获准进入新中国的美国运动员。他们同中国运动员进行了两场友谊赛，参观了长城、故宫、颐和园等地，受到了中国方面的热情接待。4月14日，中国总理周恩来在人民大会堂接见美国乒乓球队时说：“你们在中美两国人民的关系上打开了一个新篇章。我相信，我们友谊的这一新开端必将受到我们两国多数人民的支持。”4月26日，美国《时代》周刊封面登出了美国乒乓球运动员一行在长城脚下的大幅照片，醒目的大标题是：“中国：一场全新的赛事”！

在周恩来接见美国乒乓队几个小时后，美国总统尼克松宣布了一系列对华开禁措施。1972年2月，尼克松访华，中美关系终于走向了正常化。1972年4月，中国乒乓球队应邀回访美国，受到了热烈而盛大的欢迎。中美两国乒乓球队互访轰动了世界，“乒乓外交”倍受称颂：“小球转动了大球”！

乒乓外交的后续故事同样精彩，2006年3月，庆祝“乒乓外交”35周年的“红杉树友谊之旅”在北京举行。美国乒乓球代表团一行25人，包括当年访华球队的6人以及当时已故运动员科恩的母亲，与当年中国队的成员及相关人员重聚。2008年6月，一个为期三天的乒乓外交纪念活动在位于美国加州的尼克松总统图书馆举行。1971年的中美乒乓球队队员再度会面并进行了一场友谊赛。

如今，尼克松总统图书馆为欢迎中国乒乓球队举行了盛大晚宴，中美两国官员、体育界人士发表了热情洋溢的讲话。中国乒协主席刘国梁说：“48年前，小球转动大球。48年后的今天，乒乓情谊历久弥坚。多年来，中美两国在乒乓球领域一直保持着频繁的交流互动，两国乒乓人一起将乒乓外交精神代代传承，乒乓友谊传承至今。”尼克松基金会总裁休伊特表示，1971年美国乒乓球队访问中国开启了美中关系的大门，促进了美中关系稳定发展。今天美中两国运动员再次交流与合作，加深了双方友谊，必将推动美中关系、美中人民友谊继续向前发展。

中国驻洛杉矶总领事张平说，今年是中美建交40周年，我们回顾中美关系正常化的历程，乒乓外交、基辛格博士秘密访华和尼克松总统历史性访华都具有特别重要的历史意义，值得我们纪念！“今天中美关系再次处于重要关头，我们要继承乒乓外交精神，全面发挥‘小球转大球’的重要作用，加强中美两国人民间的来往和友谊，共同努力促进中美两国关系稳定而健康地发展。”

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