景色宜人 宠物友好 海岸悬崖的完美住宿地

Mullion Cove Hotel酒店是一家允许携带宠物入住的酒店，坐落在令人惊叹的康沃尔悬崖上。

在康沃尔郡的海岸悬崖上，沿着路径前行，自然景色令人叹为观止。Mullion Cove酒店就坐落在此，俯瞰崎岖的Lizard海岸，享有St Michael's Mount山的景致。

酒店有着传统的装饰：美丽的垂褶帘窗户，地毯到处都是，休息室很宽敞，装饰花卉壁纸，令人感到温馨。

这是一家允许携带宠物狗入住的酒店。它们会受到每个人的甜蜜欢迎，提供餐饮、大便袋、有关海滩步行的信息，以及在客人用餐时挂在门上的“室内狗”标志。还有一个轻松的狗狗休息室。客人可以和自己的狗狗透过宽敞的窗户一边眺望大海。

酒店的位置、景观和家庭氛围是主要的吸引力，加上对宠物友好的政策，以及新开业的水疗中心都成为了亮点。海港景色自助公寓式客房也很适合家庭入住。

客房将经典与现代融为一体，配有皮革翼背椅、深色木家具和爱德华风格的浴室，以及一些受欢迎的现代风格：收音机、咖啡机及豪华洗浴用品。带露台的房间，可以收入美丽的景观。

共30间体面的客房和套房，包括海洋色调的智能花园海景套房，可通往花园和水疗中心。

餐厅供应当地美食，早餐有康沃尔奶酪，有种慷慨的喜悦。Glenbervie酒吧装饰了艺术风格，供应杜松子酒。

(责编：燕勐、杨牧)